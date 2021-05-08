Тульские единороссы вручают подарки участникам Великой Отечественной войны

В канун Дня Победы региональное отделение «Единой России» организовало праздничную акцию.

В канун Дня Победы региональное отделение «Единой России» при поддержке депутатов Госдумы Николая Петрунина и Виктора Дзюбы, а также уполномоченного Губернатора Тульской области по взаимодействию с представительными органами муниципальных образований Надежды Школкиной организовало праздничную акцию по адресному поздравлению участников и инвалидов Великой Отечественной войны во всех муниципальных образованиях области. Акция «Подарок ветерану» проводится совместно с «Волонтерами Победы», «Молодой Гвардией» при участии депутатского корпуса, представителей местных отделений партии.

– Для того, чтобы порадовать наших уважаемых ветеранов, фронтовиков мы приготовили более тысячи продуктовых наборов к праздничному столу, – рассказал секретарь регионального отделения партии «Единая Россия», председатель Тульской областной Думы, региональный координатор партпроекта «Историческая память» Николай Воробьев. – Подарки и букеты цветов доставляются со словами теплых поздравлений, пожеланий здоровья и долголетия. Общение с людьми, пережившими войну, сражавшимися на фронтах и в тылу, прошедшими тяжелейшие испытания и выстоявшими – это огромное счастье и большой почет. Особенно дороги такие встречи с фронтовиками для нашей молодежи, ребят из волонтерского центра партии, молодогвардейцев. Активисты также помогают одиноким пожилым людям в уборке квартиры, в выполнении бытовых просьб. Подарить заботу, внимание и радость людям военного поколения в преддверии главного праздника – самое малое, что мы можем и должны сделать.

Подарки и букеты цветов доставляются со словами теплых поздравлений, пожеланий здоровья и долголетия.

К 9 мая «Единая Россия» во всех регионах проводит различные акции: «Субботник на мемориалах Воинской славы», «Звонок ветерану», «Парад у дома ветерана», «География подвига», «Голос Победы». Волонтеры, активисты партии, депутаты всех уровней и участники предварительного голосования навещают ветеранов, поздравляют их с наступающим праздником, передают подарки и помогают по хозяйству.

Вместе с «Волонтерами Победы» они высаживают «Сады памяти», в рамках акции «Палисадник Победы» активисты партии проводят уборку во дворах домов фронтовиков.

Также единороссы принимают участие и во Всероссийской акции «Окна Победы» — люди украшают окна квартир и домов символами Великой Победы: георгиевскими лентами, красными звездами, словами благодарности в адрес ветеранов.

Песни для ветеранов

7 мая в преддверии Дня Победы заместитель председателя Тульской городской Думы, руководитель фракции «Единая Россия» Алексей Ионов поздравил с наступающим праздником участников Великой Отечественной войны, проживающих в поселке Плеханово.

Депутат вместе с представителями волонтерского центра «Единой России» навестил Валентину Ивановну Ульянову и Ивана Прокофьевича Давыдова.

Алексей Владимирович выразил ветеранам слова глубокого уважения и признательности. Обращаясь к фронтовикам, он отметил, что на их долю выпало немало испытаний.

– Трудно подобрать слова, чтобы передать всю глубину благодарности за Победу над фашизмом, за нелегкий труд в послевоенные годы. Пусть каждый ваш день будет согрет теплотой близких и дорогих сердцу людей. Желаю вам крепкого здоровья и всего самого хорошего, – поздравил фронтовиков Алексей Ионов.

В рамках акции «Парад у дома ветерана» волонтеры исполнили для героев песни военных лет.

Депутат подарил Валентине Ивановне и Ивану Прокофьевичу цветы и продуктовые наборы от партии «Единая Россия». В рамках акции «Парад у дома ветерана» волонтеры исполнили для героев песни военных лет под гитарное сопровождение.

- Сегодня важная миссия – сохранение исторической памяти. К сожалению, мы последнее поколение, которое застало героев Великой Отечественной войны, поэтому нашей прямой обязанностью является забота об этих людях. Нашим концертом мы хотели дать самое ценное - внимание. Данную акцию мы проводим ежегодно, - прокомментировал руководитель аппарата Тульского регионального отделения «Молодой Гвардии», координатор «горячей линии» волонтерского центра «Единой России» Павел Астафьев.