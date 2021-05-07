В Белевском районе Тульской области перевели на постоянный сетевой газ Вечный огонь

В мероприятии принял участие генеральный директор АО «Газпром газораспределение Тула» Николай Воробьев.

7 мая состоялась торжественная церемония зажжения Вечного огня на Кургане Бессмертия, расположенного на территории муниципального образования Белевский район, п. Сестрики.

7 мая состоялась торжественная церемония зажжения Вечного огня на Кургане Бессмертия

В мероприятии приняли участие руководители газовых компаний региона, депутаты Государственной и областной Думы, руководители правоохранительных органов Тульской области, представители администрации Белевского района и г. Белева, поисковых отрядов, школьники, труженики тыла и вдовы ветеранов Великой Отечественной войны.

Частица огня была доставлена к мемориалу на боевой машине «Катюша»

Частица огня была доставлена к мемориалу на боевой машине «Катюша», которая двигалась в составе автоколонны от Вечного огня в Сквере памяти г. Белева, где в 2014 году специалисты компании «Газпром газораспределение Тула» построили Вечный огонь. С начала 2021 года специалисты компании «Газпром газораспределение Тула» проверили работы по газификации Вечного огня на Кургане Бессмертия: установили шкафной распределительный пункт, проложили газопровод протяженностью 807 м к горелке Вечного огня. При прокладке газопровода использовался метод горизонтально-наклонного бурения для прохождения под лесополосой.

Мероприятия реализованы в рамках всероссийской акции «Священный долг. Вечная память», инициированной Группой «Газпром межрегионгаз».

Мероприятия реализованы в рамках всероссийской акции «Священный долг. Вечная память», инициированной Группой «Газпром межрегионгаз»

Почетное право зажечь Вечный огонь предоставлено Внуковой Юлии Павловне, которая принимала участие в создании Кургана в 1967 году, и молодым бойцам поискового отряда «Белевский рубеж» Надежде Никитиной и Максиму Тинькову.

- Мы гордимся тем, что помогли осуществить мечту тысяч белевцев, чьи предки проявили беспримерный героизм в борьбе с фашистами. Сегодня зажегся Вечный огонь – символ нашей памяти о подвиге жителей Белева и Белевского района, где шли ожесточенные бои с конца 1941 года по июль 1943 года, – отметил генеральный директор АО «Газпром газораспределение Тула» Николай Воробьев.

Справка:

АО «Газпром газораспределение Тула» входит в Группу «Газпром межрегионгаз». Основное направление деятельности компании АО «Газпром газораспределение Тула» - бесперебойное и безаварийное газоснабжение жителей Тульской области, социально значимых объектов, крупных промышленных и торговых предприятий.

Ежегодная всероссийская акция «Священный долг. Вечная память» проводится группой «Газпром межрегионгаз» с 2015 года. В рамках акции газораспределительные организации группы в канун Дня Победы 9 мая проводят в регионах присутствия техническое обслуживание газового оборудования мемориалов с Вечным огнем. Также выполняются работы по реконструкции систем газоснабжения, газификации и переводу мемориальных комплексов с временного газобаллонного газоснабжения на постоянное – сетевое.

Курган Бессмертия создан 21 октября 1967 года. Насыпан трудящимися г. Белева и Белевского района в память о героях ВОВ и защитниках Белевской земли. В основании Кургана захоронены останки неизвестного солдата. В мае 2002 года произведено первое перезахоронение останков воинов, погибших при освобождении г. Белева и Белевского района, обнаруженных поисковыми отрядами. На сегодняшний день захоронены останки 930 воинов, 60 из которых опознаны.