Коронавирус в Тульской области, последние данные на 7 мая 2021 года: скончалось еще 7 человек

Количество выздоровевших догоняет число заболевших Фото: Алексей ФОКИН

В Тульской области за последние сутки еще 7 человек скончались от коронавируса в результате различных осложнений. Это жители разных городов и районов региона.

Также прибавилось еще 53 заболевших,при этом 50 туляков победили COVID-19 за минувшие сутки.

Всего же с начала распространения заболевания в Тульской области официально зарегистрировано 38 877 случаев заражения Sars-CoV-2, 36 451 житель региона выписался после отрицательных тестов. Еще 1 903 человека скончались.