Погорельцы из поселка Заокский получат материальную помощь Фото: материалы пресс-служб

Погорельцам из поселка Заокский помогут материально, сообщает портал правительства региона.

Напомним, что сегодня, 6 мая, в доме на улице Северная полностью сгорели шесть квартир, остальные в доме повреждены частично либо залиты водой при тушении. К счастью, на пожаре никто не пострадал. Часть погорельцев разместили в пунктах временного проживания, остальные уехали к родственникам.

Сообщается также, что угарным газом никто не отравился. Госпитализировали трех инвалидов, одного после медосмотра отпустили домой.

На место происшествия выехали представители министерства строительства Тульской области. Комиссия оценит состояние дома после пожара. Также все семьи, потерявшие жилье после пожара, получат материальную помощь.