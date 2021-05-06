Тульский «Арсенал» может остаться в РПЛ без проведения стыковых матчей Фото: материалы пресс-служб

Прохождение процедуры позволяет оружейникам участвовать в соревнованиях Российского футбольного союза в следующем сезоне.

Более того, есть еще одна прекрасная новость для поклонников тульского футбола — занимающий 13 место «Арсенал» имеет все шансы избежать стыковых матчей. Дело в том, что накануне РФС сообщил, что ряд команд ФНЛ, претендующих на выступление в высшем дивизионе, не получили лицензии категории РФС I. В их числе — владикавказская «Алания», самарские «Крылья Советов», калининградская «Балтика» и «Оренбург».

Конечно, чисто теоретически клубы могут исправить замечания по состоянию их стадионов до 12 мая, когда состоится заседание апелляционного комитета, но это вряд ли осуществимо на деле.