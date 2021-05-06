Коронавирус в Тульской области, последние данные на 6 мая: 51 выздоровевший за сутки Фото: Алексей ФОКИН

Показатель вылечившихся за сутки вырос, а заболевших - снизился. С 26 апреля по 2 мая в регионе зафиксировано 400 случаев – на 29 меньше, чем неделей ранее. В Каменском районе и рабочем поселке Новогуровский не было зарегистрировано ни одного случая коронавируса. Случаев заболевания у граждан, вернувшихся с отдыха на российских курортах, не выявлено. Среди прибывших из-за границы выявлено 4 случая коронавируса.

Всего с начала пандемии в регионе побороли инфекцию 36401 человек, а заболели — 38824. также минувшие сутки унесли жизни 6 жителей Тульской области, а всего умерших от коронавируса на сегодняшний день насчитывается 1896 человек.