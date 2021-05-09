Парад Победы в Туле сегодня традиционно возглавит легендарная «Катюша» Фото: Игорь КОПЫТОВ

Сегодня, в День Победы, по площади Ленина торжественным маршем пройдут парадные расчеты 106-й воздушно-десантной дивизии, Главного управления МЧС России по Тульской области и Тульского спасательного центра МЧС России, Управления Федеральной службы судебных приставов, Тульского суворовского военного училища, военно-патриотического движения «ЮНАРМИЯ», Юридического полицейского колледжа г. Тулы, Первомайской кадетской школы, Центра детско-юношеского туризма и патриотического воспитания, Регионального центра подготовки граждан к военной службе и военно-патриотического воспитания Тульской области.

Механизированную колонну возглавит легендарная техника Великой Отечественной войны: БМ-13 «Катюша» и танк Т-34. Шествие военной техники возглавят танк Т-34 и легендарная «Катюша». Кроме того, впервые на параде будут представлены зенитно-ракетный комплекс «Панцирь» в арктическом исполнении и боевой модуль «Берег» на базе БМД-2 - эти боевые машины имеют непосредственное отношение к предприятиям ОПК Тульской области.

Воздушная часть парада будет представлена пролетом вертолетов авиации Западного военного округа.

Начало в 10.00.