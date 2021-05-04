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Здоровье4 мая 2021 11:35

Коронавирус в Тульской области, последние данные на 4 мая: смертность в последние дни постепенно снижается

Однако число заболевших все еще превышает количество выздоровевших
Елена Иргиз
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В Тульской области смертность в последние дни постепенно снижается

В Тульской области смертность в последние дни постепенно снижается

Фото: Алексей ФОКИН

По данным регионального оперативного штаба в Тульской области за последние сутки умерли 7 человек от коронавируса. Всего с начала пандемии жертвами заболевания стали 1 883 жителя региона.

Также за последние сутки отмечается 53 выявленных случая заражения COVID-19. Из больниц при этом выписались 52 человека, победив заболевание.

Всего же с марта 2020 года в регионе заболело коронавирусом 38 718 человек, а выздоровело - 36 300.

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