Младенец погиб в опрокинувшейся в Тульской области машине Фото: Алексей ФОКИН

Приблизительно в два часа дня на 3-м километре автодороги «Болохово - Шварцевское» Киреевского района, по предварительной информации, 23-летняя автоледи допустила опрокидывание автомобиля «Renault Sandero».

В результате ДТП погиб несовершеннолетний ребенок, мальчик 2020 года рождения. Также пострадала еще одна пассажирка легковушки 42-летняя женщина, которая госпитализирована с различными травмами.

Одна из версий ДТП, озвученная в соцсетях, - на трассу перед машиной неожиданно выскочила кошка, и автоледи пыталась маневрировать.