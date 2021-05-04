Фанаты «Спартака» и «Арсенала» в Туле устроили беспорядки на трибунах Фото: материалы пресс-служб

В Туле во время матча "Арсенала" со "Спартаком", проходящего в рамках 28-го тура РПЛ, фанаты обеих команд, расположившиеся в соседних секторах, вырвали сиденья с трибун и бросали их друг в друга.

Поддержать свою команду в город оружейников приехали 1250 болельщиков столичного клуба. Туляков было гораздо больше.

Инцидент произошел уже в первом тайме — фанатские секторы оказались рядом друг с другом, а не разделенными по трибунам.

Напомним, что матч завершился со счетом 2:1 в пользу «Спартака».