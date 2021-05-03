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Здоровье3 мая 2021 11:35

Коронавирус в Тульской области, последние данные на 3 мая: за последние сутки умерли еще 9 человек

Общее число выявленных случаев – 38 665 жителя региона
Елена Иргиз
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За последние сутки умерли еще 9 человек

За последние сутки умерли еще 9 человек

Фото: Алексей ФОКИН

По последним данным регионального оперативного штаба за минувшую неделю в Тульской области коронавирусом заболели 400 человек. Это жители 25 районов и городов. Нет случаев заболевания только в Каменском районе. Всего с начала пандемии отмечается 38665 случаев заболевания.

Кроме этого, за неделю 379 жителей Тулы и области выздоровели от COVID-19. Всего с марта 2020 года с болезнью справились 36248 человек.

Также 65 туляков скончались от последствий заболевания. Им было от 37 до 96 лет. У большинства пациентов наблюдались хронические заболевания. Всего же за время эпидемии скончались 1876 человек.

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