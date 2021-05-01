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Происшествия1 мая 2021 11:33

Житель Орловской области зарезал приятеля на заправке в Плавске

Мужчины возвращались с вахты
Елена Иргиз
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Житель Орловской области зарезал приятеля на заправке в Тульской области

Житель Орловской области зарезал приятеля на заправке в Тульской области

Фото: материалы пресс-служб

Житель Орловской области зарезал приятеля на заправке в Плавске. Региональные следователи возбудили уголовное дело по статье "Убийство".

По предварительным данным, в ночь на 1 мая в Плавске на автозаправочной станции 61-летний житель Орловской области ударил ножом в живот 34-летнего знакомого. Мужчины вместе возвращались домой с вахты из Москвы.

От полученного ранения молодой мужчина скончался в больнице. Злоумышленник скрылся с места преступления, но через несколько часов сотрудники полиции и следователи задержали его в Орловской области.

Сейчас пожилой мужчина арестован. Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего. За убийство приятеля мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.

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