Как в Тульской области будут работать отделения МРЭО ГИБДД на майских праздниках

Как в Тульской области будут работать отделения МРЭО на майских праздниках Фото: Алексей ФОКИН

1 и 9 мая - выходные дни.

2, 3 и 10 мая будут работать отделение № 7 (Тульская обл., г. Донской, ул. Заводская, 1А), тел. 8(48746) 5-39-15 и отделение № 12 (Тульская обл., г. Щекино, ул. Советско-Чехословацкой Дружбы, д. 19 А), тел. 8 (48751) 6-08-92.

4 мая - отделение № 6 (Тульская обл., г. Алексин, ул. Кутузова, д. 7), тел. 8 (48753) 6-30-05, отделение № 9 (Тульская обл., г. Киреевск, ул. Дорожников, д. 5), тел. 8(48741) 6-09-26, отделение № 11 (Тульская обл., г. Суворов, Строителей, д.2), тел. 8(48763) 2-60-03.

5 мая - отделение № 1 (192 км автодороги М-2 «Крым»), тел. 8(4872) 32-44-00, 32-44-17, 32-44-14, 32-44-09 и отделение № 10 (Тульская обл., г. Новомосковск, Узловский проезд, д. 5), тел. 8 (48762) 6-79-70.

6 мая - отделение № 9 (Тульская обл., г. Киреевск, ул. Дорожников, д. 5), тел. 8(48741) 6-09-26 и отделение № 11 (Тульская обл., г. Суворов, ул. Строителей, д.2), тел. 8(48763) 2-60-03.

7 мая - отделение № 1 (192 км автодороги М-2 «Крым»), тел. 8(4872) 32-44-00, 32-44-17, 32-44-14, 32-44-09 и отделение № 8 (Тульская обл., г. Ефремов, Тульское шоссе, д. 139), тел. 8(48741) 6-17-54.

8 мая - отделение № 6 (Тульская обл., г. Алексин, ул. Кутузова, д. 7), тел. 8 (48753) 6-30-05, отделение № 8 (Тульская обл., г. Ефремов, Тульское шоссе, д. 139), тел. 8(48741) 6-17-54 и отделение № 10 (Тульская обл., г. Новомосковск, Узловский проезд, д. 5), тел. 8 (48762) 6-79-70.

Во все дни отделения открываются в 9.00, а закрываются в 18.00, обеденный перерыв с 13.00 – 13.45.