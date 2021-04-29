Более 35 тысяч жителей региона присоединились к очному написанию «Диктанта Победы»

Патриотическая акция «Единой России» на территории нашего региона прошла масштабно.

В четверг, 29 апреля в рамках федерального партийного проекта «Единой России» «Историческая память» на территории нашего региона в третий раз прошла патриотическая акция «Диктант Победы», посвященная истории Великой Отечественной войны. Она организована партией «Единая Россия», Российским историческим обществом, Российским военно-историческим обществом и движением «Волонтеры Победы».

В Тульской области впервые акция обрела беспрецедентные масштабы: она объединила свыше 35 тысяч жителей региона, написавших «Диктант Победы» на более чем 900 оффлайн-площадках. Среди них – военно-патриотический парк «Патриот», научный центр «Археология и реставрация» музея-заповедника «Куликово поле». Впервые к акции присоединился музей-усадьба «Ясная Поляна», отмечающий в этом году 100-летний юбилей. Кроме этого, акцию поддержали в воинских частях, в Тульском суворовском училище, в региональном УМВД России. И, конечно, площадки работали в школах и крупнейших тульских вузах.По традиции главной региональной площадкой «Диктанта Победы» стал зал славы Государственного Музея оружия в городе-герое Тула. Здесь собрались депутаты Государственной Думы, регионального парламента, руководители органов исполнительной власти Тульской области, представители общественных организаций, Тульской епархии, участники предварительного партийного голосования «Единой России», активисты волонтерского центра, члены и сторонники партии. Приветствуя участников торжественного старта акции, секретарь Регионального отделения партии «Единая Россия», председатель Тульской областной Думы, региональный координатор федерального партийного проекта «Историческая память» Николай Воробьев отметил особую значимость события для нашего региона:

Патриотическая акция «Диктант Победы» прошла в Тульской области в третий раз.

– Для туляков «Диктант Победы» в этом году очень важен: он связан сразу с двумя знаковыми датами. Это 80-летие героической обороны Тулы и 45-летие со дня присвоения Туле почетного звания «Город-герой». Акция проводится по всей стране и на международном уровне, чтобы показать и почувствовать единство народа, который ценой миллионов жизней победил фашизм и добился мира. Такие акции необходимы особенно сегодня, когда возникают попытки переписать историю Великой Отечественной – это болью откликается в каждом сердце. Ведь нет в России ни одной семьи, которой бы не коснулась война, где не чтили бы память о погибших героях. Сегодняшней акцией мы еще раз говорим: мы помним, мы гордимся!

– В «Диктанте Победы» принимаю участие второй раз, считаю его очень важным, поскольку это мероприятие помогает сохранить правду о Великой Отечественной войне, – подчеркнул депутат Госдумы Николай Петрунин. – Попытки переписать страницы подвига нашего народа недопустимы. Участие в патриотической акции «Единой России» важно для сохранения исторической памяти, для воспитания подрастающего поколения. Это замечательная возможность еще раз напомнить о великой цене Победы.

Акция объединила свыше 35 тысяч жителей региона, написавших «Диктант Победы» на более чем 900 оффлайн-площадках.

– Для меня участие в «Диктанте Победы» в год, когда будет отмечаться 80-летие Тульской оборонительной операции, очень важно. Ведь история моей семьи связана с героическими событиями Великой Отечественной войны. Мой прадед, командир партизанского отряда Петр Матвеевич Сенькин был казнен немцами, погиб в сорок первом, защищая Тулу, – рассказал депутат Госдумы Виктор Дзюба. – Сегодняшняя акция имеет огромное значение для молодежи, для будущих поколений и сохранения нашей общей, народной памяти о беспримерной подвиге предков.Участники акции в музее оружия почтили память героев минутой молчания и после инструктажа приступили к прохождению исторического теста.

Помимо очных площадок, жители региона могли присоединиться к «Диктанту Победы» в онлайн-формате на сайте акции. Ее итоги на федеральном уровне подведут к 24 июня.