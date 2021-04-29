На майских праздниках в Туле можно будет сделать прививку от коронавируса Фото: Николай ВИКТОРИАНСКИЙ

Так, прививочный пункт в торговом центре «Гостиный двор» будет работать в ежедневном режиме с 10.00 до 19.00. Пункты вакцинации в МФЦ Тулы и Новомосковска, расположенные в МФЦ — по графику многофункциональных центров.

Мобильный пункт вакцинации возле торгового центра «Макси» будет работать 1-2 и 8-9 мая с 10.00 до 19.00, а возле торгового центра «Глобус» - в те же дни, но с 13.00 до 20.00.

Прививочные пункты в поликлиниках работают по графику своих медучреждений, то есть, с 1 по 3, с 8 по 10 мая с 9.00 до 15.00, 4 и 7 мая - с 8.00 до 20.00, а 5 и 6 мая - с 8.00 до 18.00.