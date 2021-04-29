В Тульской области на срок предварительного следствия заключена мать погибших при пожаре детей Фото: материалы пресс-служб

Напомним, утром 25 апреля при пожаре в одной из квартир многоквартирного жилого дома на улице Льва Толстого города Кимовск погибли двое детей шести и четырех лет.

Установлено, что 25 апреля около часа ночи 34–летняя мать несовершеннолетних покинула квартиру, оставив детей дома одних и заперев входную дверь на ключ, лишив их возможности покинуть жилье. Около половины седьмого утра в квартире произошел пожар, в результате которого дети получили отравление угарным газом и скончались.

Первоначально женщина поясняла, что во время возгорания находилась дома и спала, однако, потом, под весом доказательств, признала, что отсутствовала до 7 с лишним утра.

По заключению экспертов, преступление, совершенное кимовчанкой, с учетом тяжести по своему характеру, способу совершения представляет собой повышенную общественную опасность, за которое предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до 4 лет. С учетом того, что, находясь на свободе, она может уничтожить доказательства, поскольку место совершения преступления является её жилищем, принято решение о заключении обвиняемой под стражу на срок предварительного следствия, а именно, на 1 месяц 27 суток, то есть по 25 июня 2021 года.