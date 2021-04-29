Запуск фонтанов на Первомай в Туле может не состояться Фото: Алексей ФОКИН

В этом году планируется запустить городские фонтанные комплексы к 1 мая. Однако в реальности все будет зависеть от погодных условий. Если ночные заморозки повторятся к концу недели, то запуск состоится позже — об этом заявили специалисты.

В этом сезоне в Туле будут работать шесть фонтанов - в сквере им. Л.Н. Толстого, в Октябрьском сквере, у монумента «Тулякам — Героям Советского Союза», в сквере у Тульского академического театра драмы, на Крестовоздвиженской площади, у мемориала «Защитникам неба Отечества».

Впрочем, прогнозы синоптиков достаточно оптимистичные. И хотя потепления в Центральной России и, соответственно, Тульской области, можно будет ожидать реально к 6 мая. Непосредственно в Первомай температура ночью удержится на отметке 5-6 градусов, а днем – не более 13 тепла.