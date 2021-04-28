«Росгосстрах» получил премию «Эврика» за инновации и передовые технологии

Компания «Росгосстрах» стала лауреатом премии «Эврика». Фото: материалы пресс-служб

Этой премией награждаются страховые союзы и компании, внесшие наиболее заметный вклад в создание и внедрение самых новых инструментов и решений.

О награждении «Росгосстраха» этой престижной премией было объявлено на V Форуме страховых инноваций InnoIns-2021, организованном и проведённом при поддержке и участии Всероссийского союза страховщиков. На InnoIns-2021 обсуждался широкий круг проблем, связанных со страховой трансформацией страхового бизнеса, влиянием пандемии на развитие и внедрение технологий, позицией и политикой регулятора, взаимодействием страховых организаций с государственными информационными ресурсами, внедрением BigData и искусственного интеллекта. В работе форума приняли участие представители Банка России, Всероссийского союза страховщиков, Национального союза агростраховщиков, Ассоциации ФинТех, Фонда «Сколково», Ассоциации больших данных, страховых организаций и провайдеров высокотехнологичных продуктов и услуг. Компания «Росгосстрах» выступила партнёром Форума.

Руководитель Блока цифрового бизнеса «Росгосстраха» Дмитрий Литовченко, выступая на форуме, отметил:

- В «Росгосстрахе» сейчас идет активная фаза внедрения новейших технологий на самых различных уровнях — от использования роботов в бизнес-процессах до предоставления удобных онлайн-платформ для работы страховых агентов и партнеров. Мы меняем всю сервисную инфраструктуру, строим своего рода «цифровой дом» с различными сервисными вертикалями, который с равным успехом будут «обживать» как агенты, так и потребители, желающие узнать больше о страховании, определиться с удобным для себя способом покупки, детально разобраться с алгоритмами возмещения возможного ущерба.

- В свое второе столетие наша компания входит с большим количеством инноваций, с новыми продуктовыми предложениями и сервисами, а также с пониманием ожидания клиентов от возможностей страхования, — подчеркнул Дмитрий Литовченко.