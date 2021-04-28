Коронавирус в Тульской области, последние данные на 28 апреля: за последние сутки умерли еще 10 человек Фото: Алексей ФОКИН

По данным регионального оперативного штаба за прошедшие сутки коронавирусом заразились 59 жителей разных районов и городов Тульской области. Всего с начала эпидемии выявлено 38 384 случаев.

Кроме этого, 55 человек за минувшие сутки с заболеванием справились. Выздоровело за весь период распространения заболевания 35 979 пациентов.

Отмечено также еще 10 летальных исходов после заражения COVID-19. Общее число умерших за все время наблюдения – 1 830 человек.