Ольга Слюсарева: Общественный контроль необходим на всех этапах благоустройства

27 апреля ход благоустройства стал темой обсуждения в Привокзальном округе, где по ФСГС отремонтируют 13 объектов.

Встречи по реализации программы «Формирование современной городской среды», которая реализуется в рамках национального проекта «Жилье и городская среда», проходят во всех территориальных округах Тулы. В них принимают участие депутаты Тульской городской Думы, глава администрации города Тулы Дмитрий Миляев, руководители структурных подразделений администрации, представители МУ «Городская служба единого заказчика» и подрядных организаций, старшие по домам и территориям.

В понедельник, 26 апреля, такая встреча прошла в Зареченском округе. В этом году здесь благоустроят 10 придомовых территорий. На семи объектах к работам уже приступили. Во вторник, 27 апреля, ход благоустройства стал темой обсуждения в Привокзальном округе, где по ФСГС отремонтируют 13 объектов.

По сложившейся практике контролировать работы будут уполномоченные от многоквартирных домов.

По сложившейся практике контролировать работы будут уполномоченные от многоквартирных домов. Статус общественных контролеров проекта «Единой России» «Городская среда» подтверждают именные удостоверения. Всего тулякам будет вручено более 60 таких документов.

26 апреля в Зареченском округе прошла встреча с жителями многоквартирных домов, дворы которых вошли в программу «Формирование современной городской среды».

– Общественный контроль необходим на всех этапах благоустройства. Как показывает опыт, взаимодействие с подрядчиками во время проведения работ позволяет оперативно решать проблемные вопросы. Соответственно, и качество благоустройства будет высоким, – считает Глава города Тулы Ольга Слюсарева.

Помимо общественников, мониторинг работ также будут проводить депутаты Тульской городской Думы и сотрудники администрации. На специалистов возложена задача по проверке технических параметров при асфальтировании, а на старших по домам и территориям – контроль за соответствием заявленным требованиям жителей.

С 2017 года по программе «Формирование современной городской среды» в Туле благоустроено более 350 придомовых территорий. В этом году обновление ждет еще порядка 60 дворов.