#20ДобрыхДелЕвроХим: Новомосковские химики поздравили работников "Скорой помощи" с профессиональным праздником

Сегодня отмечается День работника "Скорой помощи". Предыдущий год выдался очень напряженным для всех сотрудников этого направления. Круглосуточно, семь дней в неделю они боролись и продолжают бороться за жизнь и здоровье людей. Новый недуг – коронавирус COVID-19 – усложнил и без того сложную и ответственную профессию.

В настоящее время лучший способ хоть немного облегчить труд медикам – это создать коллективный иммунитет, то есть сделать прививку.

В компании «ЕвроХим» российского предпринимателя Андрея Мельниченко это прекрасно понимают. Новомосковская площадка компании одна из первых в регионе начала прививать своих сотрудников. Очень символично, что в преддверии праздника уже 1000-ый Новомосковский химик сделал прививку.

Им стал Виктор Береснев, мастер по ремонту технологического оборудования, который уже много лет трудится на Новомосковском Азоте.

В преддверии праздника уже 1000-ый Новомосковский химик сделал прививку

«Сделал бы прививку раньше, но несколько месяцев назад у меня были обнаружены антитела. Пришлось повременить. Сейчас повторный анализ показал, что их уровень упал. И я сразу записался на вакцинацию. Хочу обезопасить своих родных и близких от этой страшной болезни,» - рассказал нам Виктор.

Примечательно, что 1001-ым привитым Новомосковским «ЕвроХимовцем» стал председатель совета молодых специалистов АО «НАК «Азот» Артем Ковырзин:

«Хочу скорее вернуться в социальную жизнь без каких-либо ограничений. Вокруг столько всего интересного. Я активно принимаю участие в волонтерских акциях нашего предприятия и города. Хочу приносить пользу для общества, но делать это безопасно как для себя, так и для окружающих. Также хочу поздравить всех работников «Скорой помощи» с профессиональным праздником. Выражаю им огромную признательность за их, по-настоящему, героическую работу. Пусть моя вакцинация будет маленьким подарком и огромным «Спасибо!» за их труд».