В Тульской области больницы и коммунальные службы с 4 по 7 мая работают в обычном режиме Фото: Алексей ФОКИН

Как будут работать учреждения Тульской области с 4 по 7 мая рассказали в правительстве региона. Так, в детских садах и школах области будут работать дежурные группы и классы начальной школы. Их откроют по необходимости с учетом мнения родителей.

В случае всех возникающих вопросов туляки могут обратиться в региональное министерство образования по телефону: 8(4872)24-51-04 (доб. 26-30).

В поликлиниках области с 1 по 3, а также с 8 по 10 мая с 9:00 до 15:00 прием будут вести дежурные врачи. Также будут работать кабинеты неотложной помощи, прививочный кабинет, врачи будут выезжать на дом, проводиться флюорография и рентгенография.

4 и 7 мая с 8:00 до 20:00, 5 и 6 мая с 8:00 до 18:00 в поликлиниках будут вести прием участковые терапевты, педиатры и врачи-специалисты. Пациентам, записанным к врачам в другое время, предложат альтернативные варианты. Подробнее можно узнать на сайте регионального минздрава.

Службы жилищно-коммунального хозяйства и все ресурсоснабжающие организации с 1 по 11 мая будут работать в штатном режиме. Также дополнительно будут дежурить аварийные бригады.

Коммерческий транспорт и электрички во время "майских каникул" будут ходить по расписанию выходного дня. Муниципальные автобусы с 4 по 7 мая будут ходить по графику рабочего дня.

Торговые центры, магазины и другие организации сферы торговли и услуг, а также предприятия с непрерывным производственным процессом будут работать в обычном режиме.