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Общество27 апреля 2021 16:57

В Тульской области обнаружена крупная свалка ртутных ламп

Экологически опасные отходы были выброшены в лесополосе
Игорь КОПЫТОВ
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В Тульской области обнаружена крупная свалка ртутных ламп

В Тульской области обнаружена крупная свалка ртутных ламп

Фото: соцсети

Выброшенные близ автодороги Узловая — Новомосковск ртутьсодержащие лампы, судя по их состоянию, пережили зиму.

Несанкционированная свалка расположена на территории отвода ОАО «РЖД». В адрес компании узловской администрацией направлено письмо о необходимости ее ликвидации. В связи с необходимостью привлечения специализированной техники, проведение работ по ликвидации свалки отходов 1 класса опасности запланировано до 30 апреля 2021 года.

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