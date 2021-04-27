Автомобильный холдинг «КорсГрупп»: Усиливаем позиции на российском рынке

Генеральный директор Группы компаний «КорсГрупп» Олег Мастрюков.

Повод для разговора отличный - недавно обнародованы результаты работы ведущих игроков автомобильного рынка страны за 2020 год. Впервые в топ-15 крупнейших автодилеров по объемам продаж новых автомобилей вошел тульский автомобильный холдинг «КорсГрупп».

- Олег Борисович, поздравляем! Ваш холдинг стабильно входит в число ведущих дилеров ЦФО. Теперь взят следующий рубеж - уже в масштабе России.

- Да, мы постепенно движемся к своей главной цели: войти в топ-10 крупнейших автомобильных холдингов страны. По итогам 2019 года компания «КорсГрупп» занимала 16 место по объему продаж новых автомобилей среди холдингов России. По итогам 2020 года по этому показателю мы поднялись на 12 строчку и вошли, таким образом, в топ-15 крупнейших предприятий автомобильного рынка.* Если говорить о продаже автомобилей с пробегом, тут тоже показатели весьма оптимистичны: с 12 позиции (по итогам 2019 года) мы по итогам прошлого года переместились на 6 позицию*. Двух позиций не хватило холдингу, чтобы войти в топ-15 крупнейших автодилеров по показателям годовой выручке.

- Такой рост ГК «КорсГрупп» показала, несмотря на заметный спад автомобильного рынка в целом. По данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), в прошлом году авторынок сократился на 9,1%. Это много.

- Да, 2020 год испытал российский автомобильный рынок на прочность. Например, годом ранее, в 2019, авторынок тоже показывал спад, но цифра была значительно меньше. Причина понятна - карантинные меры, введенные в связи с коронавирусом, привели к закрытию на 2 месяца всех автосалонов. Несмотря на это, массового ухода дилеров с рынка не было. Кстати, по динамике продаж в 2020 году Россия показала один из лучших результатов среди крупнейших автомобильных рынков мира, а в Европе вышла на четвертое место. Но нарастить продажи в условиях такой непростой ситуации смогли только три из 25 крупнейших дилеров. Мы в их числе, ГК «КорсГрупп» показал рост в 7%!

- Как можно объяснить такой подъем в период общего спада?

- Факторов несколько: наш холдинг имеет большой и сбалансированный портфель брендов, наша работа сконцентрирована не только в Тульском регионе. На сегодня официальные дилерские центры 12-ти автомобильных брендов представлены в 6-ти городах России: Туле, Новомосковске, Калуге, Коломне, Ярославле и Твери.

За 2020 год компания пополнила портфель такими брендами как Skoda и Volkswagen в Калуге, в сентябре 2020 года состоялась сделка по приобретению ДЦ Lada в Твери. В октябре прошлого года «КорсГрупп» получил официальное дилерство марки Haval в Туле, новый дилерский центр начал работу в начале октября. Кстати, ближайшая цель компании по продвижению этого бренда в Тульской области амбициозна: к середине текущего года достичь доли рынка по бренду Haval в 3,5%.

Немаловажный фактор роста: грамотная организация и автоматизация всех внутренних процессов в компании, в последнее время мы много инвестировали в IT и персонал. К тому же 2020-ый был для нас юбилейным: холдингу «КорсГрупп» (ранее «Автошина») исполнилось 30 лет. Это ко многому обязывает, мы просто не могли снизить показатели и не показать то, что показали: за три десятилетия компания научилась преодолевать любые трудности и работать в различных ситуациях.

– Каковы ближайшие перспективы развития ГК «КорсГрупп»?

- Условия современного рынка и наши ресурсы позволяют нам сделать большой шаг в развитии бизнеса, и мы этот шанс не упустим. Будем продолжать увеличивать долю холдинга на рынке, укрупняться в Ярославле и Твери, расширяться в Туле и Калуге. Приложим максимум усилий для достижения намеченного, у нас прекрасная профессиональная команда, в силах и возможностях которой я уверен!

kors-group.com

На правах рекламы.

*(по данным «АвтоБизнесРевю» (источник https://abreview.ru/ab/news/).