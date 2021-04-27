Город Щекино Тульской области.

В ночь на 27 апреля на Тульскую область обрушился высотный циклон, который принес мощный снегопад. По сведениям Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды в ночь 27 апреля 2021 года в Туле впало 18 мм осадков. Вторым городом максимально подпавшим под стихию стал Плавск – 17 мм.

Просыпающиеся от зимней спячки деревья не выдержали веса налипшего на ветви снега, и начали ломаться. Упавшие деревья — более 70 случаев — преимущественно сосредоточились в Туле, Плавске и Щекинском районах.

Так, только областной столице поваленные снегом деревья перекрыли проезд по нескольким улицам, а в некоторых дворах пострадали припаркованные автомобили.

Зеленые шлагбаумы образовались на улицах Агеева, Пирогова, Смидович, Болдина, Халтурина, Академика Павлова, Мира. На улице Гастелло в Туле дерево буквально раздавило «семерку», пострадала машина и во дворе по Руднева, 52. А на пересечении улиц Болдина и Орловской на проезжую часть упал бетонный столб линии электропередач со светофором.

Повалившимися деревьями также "покалечены" машины в Щекино и Липках Тульской области.

Последствия снегопада в Тульской области: убирают поваленные деревья, восстанавливают электоснабжение

Сотрудниками МЧС России совместно с коммунальными службами распилено и убрано к текущему моменту более 50 деревьев.

Последствия снегопада в Тульской области: убирают поваленные деревья, восстанавливают электоснабжение

Ко всему прочем, за ночь в зафиксировано 19 случаев нарушения электроснабжения в 8 муниципальных образованиях - более 18 тысяч жителей в Туле, Алексине, Веневском, Заокском, Киреевском, Плавском, Щекинском и Ясногорском районах, 19 социально значимых объектов - 12 школ и 9 детских садов. В Липках Киреевского района из-за этого отключено водоснабжение. Ведутся восстановительные работы, задействованы 42 аварийные бригады. В ряде случаев используются в качестве временных источников передвижные генераторные станции. Полностью планируется восстановить электроснабжение на всех участках до 18.00.

Последствия снегопада в Тульской области: убирают поваленные деревья, восстанавливают электоснабжение