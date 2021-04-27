В Тульской области за ночь упало более 70 деревьев Фото: материалы пресс-служб

По сведениям Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды в ночь 27 апреля 2021 года в Туле впало 18 мм осадков. Вторым городом максимально подпавшим под стихию стал Плавск – 17 мм.

Упавшие деревья — более 70 случаев — преимущественно сосредоточились в Туле, Плавске и Щекинском районах. Сотрудниками МЧС России совместно с коммунальными службами распилено и к данному часу убрано 47.

За ночь зафиксировано 19 случаев нарушения электроснабжения в 8 муниципальных образованиях - Туле, Алексине, Веневском, Заокском, Киреевском, Плавском, Щекинском и Ясногорском районах.