Тулу заполонили поваленные снегом деревья

Упавшее дерево на авто во дворе по ул. Руднева, 52.

В ночь на 27 апреля на Тульскую область обрушился высотный циклон, который принес мощный снегопад. Просыпающиеся от зимней спячки деревья не выдержали веса налипшего на ветви снега, и начали ломаться.

Ул. Ак. Павлова.

Ул. Ак. Павлова.

Так, только в Туле поваленные снегом деревья перекрыли проезд по нескольким улицам, в некоторых дворах пострадали припаркованные автомобили. Зеленые шлагбаумы образовались на улицах Агеева, Пирогова, Смидович, Болдина, Халтурина, Академика Павлова, Мира.

Ул. Седова.

На улице Гастелло в Туле дерево буквально раздавило «семерку», пострадала машина и во дворе по Руднева, 52.

Ул. Агеева.

А на пересечении улиц Болдина и Орловской на проезжую часть упал бетонный столб линии электропередач со светофорным объектом.