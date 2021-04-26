Коронавирус в Тульской области, последние данные на 26 апреля: за минувшую неделю выздоровели 405 человек Фото: Алексей ФОКИН

За минувшую неделю зарегистрировано 429 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Она подтверждена у жителей 21 района и городского округа. В Дубенском, Каменском, Куркинском, Тепло-Огаревском районах и рабочем поселке Новогуровский случаев COVID-19 не зарегистрировано. Всего с начала эпидемии в области зарегистрировано 38265 диагнозов.

За прошедшую неделю болезнь закончилась летальным исходом для 74 пациентов в возрасте от 49 до 89 лет. У большинства пациентов в анамнезе – хронические заболевания. Общее число умерших от COVID-19 за все время наблюдения – 1811 человек.