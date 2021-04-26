Туляки покупают корейские смартфоны в 5 раз чаще американских

Такие данные получили аналитики МегаФона, изучив историю покупок туляков в собственной рознице и интернет-магазине за первый квартал 2021 года. Доля смартфонов корейского бренда составила около 46% от всех купленных гаджетов в регионе за три месяца.

По данным исследования, наибольшей популярностью у туляков пользуются модели Samsung Galaxy A01 Core и Galaxy A12 в черных цветах. Также востребованы смартфоны бренда Xiaomi серии Redmi – они составляют около 21% от всех приобретенных девайсов. Среди «яблочной» продукции в топе горожан Apple iPhone 11 и Apple iPhone XR.

«Сегодня в сети МегаФона в Туле и области пользователей смартфонов в 4 раза больше, чем владельцев кнопочных телефонов. Количество любителей обычных «звонилок» за последний год сократилось на 18%. Переход на более современные модели связан с улучшением качества и ростом ёмкости нашей сети LTE в Туле и области. Так, за прошлый год инженеры установили и модернизировали свыше 50 базовых станций LTE в регионе. Благодаря этому более 85% абонентов могут пользоваться скоростным интернетом до 150 Мбит/с на устройствах, поддерживающих сигнал четвертого поколения», – отметила Светлана Варнавская, директор МегаФона в Туле.

Аналитики отмечают, что туляки в основном приобретают смартфоны с большими экранами – на них удобнее смотреть видео, читать сообщения и письма, а также пользоваться поисковыми, образовательными, банковскими и другими сервисами и приложениями.

Также спросом у жителей региона пользуется портативная техника и аксессуары. Лидеры по продажам – смарт-браслеты китайского производителя Xiaomi. При покупке смарт-часов туляки выбирают устройства Huawei чаще, чем изделия компании Apple. Из аксессуаров наиболее востребованы гарнитура Bluetooth Xiaomi Earbuds Basic 2, Яндекс Станции мини с Алисой и колонки Bluetooth JBL GO3.

МегаФон – всероссийский оператор цифровых возможностей и четырехкратный обладатель награды за самую высокую скорость мобильного интернета в России от международной компании Ookla. Услугами компании пользуются 70,4 млн клиентов.