Тула
Еще
Радио
Тула
Еще
Радио
Тула
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Спорт26 апреля 2021 10:00

Тульский «Арсенал» уступил «Ростову» со счетом 0:1

Очередная выездная игра обернулась для нашего клуба фиаско
Игорь КОПЫТОВ
КомментироватьОставить комментарий
Тульский «Арсенал» уступил «Ростову» со счетом 0:1

Тульский «Арсенал» уступил «Ростову» со счетом 0:1

Фото: материалы пресс-служб

Матч 27-го тура Российской Премьер-лиги между «Ростовом» и «Арсеналом» закончился со счетом 1:0 в пользу хозяев поля. Единственный гол был забит с пенальти во втором тайме Дмитрием Полозом.

Отыграться оружейникам так и смогли, и тому есть вполне веское объяснение — практически весь второй тайм гости играли в меньшинстве: на 50-й минуте был удален Тарас Бурлак.

Вместе с тем, по итогам тура «Арсенал» все еще на 13 месте.

ФутболИнтересное