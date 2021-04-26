Тульский «Арсенал» уступил «Ростову» со счетом 0:1 Фото: материалы пресс-служб

Матч 27-го тура Российской Премьер-лиги между «Ростовом» и «Арсеналом» закончился со счетом 1:0 в пользу хозяев поля. Единственный гол был забит с пенальти во втором тайме Дмитрием Полозом.

Отыграться оружейникам так и смогли, и тому есть вполне веское объяснение — практически весь второй тайм гости играли в меньшинстве: на 50-й минуте был удален Тарас Бурлак.

Вместе с тем, по итогам тура «Арсенал» все еще на 13 месте.