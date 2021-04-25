При столкновении пассажирского автобуса и грузовика под Тулой один человек погиб, десять пострадало

При столкновении пассажирского автобуса и грузовика под Тулой один человек погиб, десять человек госпитализировано. Фото: материалы пресс-служб

Воскресное утро 25 апреля началось со страшного ДТП в Воловском районе Тульской области. Пассажирский автобус, следовавший в столицу, столкнулся с большегрузом. Из-за сильного столкновения водитель автобуса получил множественные повреждения и от полученных травм скончался на месте.

При столкновении пассажирского автобуса и грузовика под Тулой один человек погиб, десять человек госпитализировано. Фото: материалы пресс-служб

Также сообщается о десяти пассажирах, пострадавших в ДТП, среди них двое маленьких детей.