Двое детей четырех и семи лет погибли при пожаре на улице Льва Толстого в Кимовске

Двое детей четырех и семи лет погибли при пожаре на улице Льва Толстого Кимовске Фото: материалы пресс-служб

Сотрудники МЧС и правоохранительных органов проводят проверку на месте происшествия.

По предварительным данным, причиной возгорания послужил невыключенный электроприбор в одной из квартир, где проживала молодая семья. По трагическому стечению обстоятельств, мать двоих детей осталась жива, однако ее детей четырех и семи лет не удалось спасти. Известно, что семья благополучная и на профилактическом учете не состоит.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).