В Туле двое неизвестных стреляли в подростков из страйкбольного автомата

СУ СК России по Тульской области

Стрельбу из страйкбольного автомата по подросткам в Туле расследует региональное управление следственного комитета России. Это случилось вечером 23 апреля.

По предварительной версии, около 18:00 на улице Максимовского в Туле один из местных жителей начал стрелять из страйкбольного автомата металлическими шариками по пятерым подросткам 13-14 лет. Двое из них получили повреждения. Когда хулиганов задерживала полиция, один из них ударил правоохранителя кулаком в лицо.

Сейчас пострадавшим детям оказана медицинская помощь. Напавшие на них арестованы. Следователи работают с несовершеннолетними при участии их родителей и психологов. Возбуждены уголовные дела по статьям «Хулиганство, совершенное с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия» и «Применение насилия в отношении представителя власти».