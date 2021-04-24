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Происшествия24 апреля 2021 10:35

В Туле двое неизвестных стреляли в подростков из страйкбольного автомата

При задержании один из них ударил сотрудника полиции
Елена Иргиз
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СУ СК России по Тульской области

СУ СК России по Тульской области

Стрельбу из страйкбольного автомата по подросткам в Туле расследует региональное управление следственного комитета России. Это случилось вечером 23 апреля.

По предварительной версии, около 18:00 на улице Максимовского в Туле один из местных жителей начал стрелять из страйкбольного автомата металлическими шариками по пятерым подросткам 13-14 лет. Двое из них получили повреждения. Когда хулиганов задерживала полиция, один из них ударил правоохранителя кулаком в лицо.

Сейчас пострадавшим детям оказана медицинская помощь. Напавшие на них арестованы. Следователи работают с несовершеннолетними при участии их родителей и психологов. Возбуждены уголовные дела по статьям «Хулиганство, совершенное с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия» и «Применение насилия в отношении представителя власти».

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