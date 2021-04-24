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В Тульской области более 70 коров погибли от истощения. Такую вероятную причину называют представители региональной прокуратуры.

Прокуратура Тульской области

Ранее стало известно, что в поле между поселком Жизнь и деревней Кальна в Чернском районе было обнаружено примерно 150 погибших коров. Об этом вечером 22 апреля сообщили местные жители, опасающиеся распространения инфекционных заболеваний. На место происшествия выезжали ветеринарные врачи для забора биоматериала на экспертизу, а также представители полиции и прокуратуры. Проведенный анализ данных показал, что сибирской язвой погибшие животные не болели.

Коровы принадлежали местному крестьянскому фермерскому хозяйству. Предположительная причина их гибели - истощение. По словам одного из рабочих фермы, животные стали гибнуть уже давно, а по какой причине - ему неизвестно. Сам владелец хозяйства появляется очень редко.

Проверку по данному факту массового падежа скота начала прокуратура Тульской области. Возбуждено уголовное дело по статье «Жестокое обращение с животными», а также ряд административных дел. Также прошло внеочередное заседание специальной противоэпизоотической комиссии Чернского района по вопросам утилизации трупов животных и проведения ветеринарно-санитарных работ. Материалы данного происшествия отправлены и в управление Россельхознадзора по Москве, Московской и Тульской областям.