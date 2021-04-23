Денис Маликов: Наша задача - максимально отвечать потребностям клиентов

Директор макрорегиона «Центр» Tele2 Денис Маликов.

На пике востребованности

В ходе неформальной беседы с журналистами Денис Маликов рассказал об особенностях поведения абонентов региона в непростом 2020 году.

– Пандемия коронавируса поменяла привычный образ жизни абонентов и, как следствие, поменялась модель потребления: на самоизоляции мобильная связь стала основным средством коммуникации людей. Если раньше основной интернет-трафик в будние дни приходился на центр города, то затем он стал концентрироваться за городом, - отметил Денис Маликов. - Видя резкий рост дата-трафика, мы оперативно увеличили ресурс сети и повысили скорость подключения в тех населенных пунктах, где высокими темпами росла активность абонентов. Также мы не останавливали работы по расширению покрытия и запустили более 50 новых базовых станций, в том числе в селах из отдаленных районов. Более того, нам удалось всего за месяц развернуть сеть в госпитале для больных коронавирусом в Маслово.

В ходе неформальной беседы Денис Маликов рассказал об особенностях поведения абонентов региона в непростом 2020 году.

- Денис, какие планы у Tele2 на 2021 год?

- Мы не стоим на месте и движемся вперед. Будет продолжен специальный проект по повышению качества связи на базе технологии LTE. Мы планируем усовершенствовать покрытие и обеспечить стабильный интернет еще в ряде отдаленных местностей, на дачах, вдоль автомобильных магистралей и т.д. Это позволит решить важные социальные и экономические задачи. В данный момент этот проект с использованием LTE хорошо «обкатывается» в Ясногорском и Новомосковском районах. Моя цель — чтобы мы в ближайшее время закрыли все те пробелы, о которых говорят наши клиенты. Стабильная связь сегодня - это уже не просто общение, а вопрос жизни, работы, образования.

– Денис, какие еще проекты готовит тулякам Tele2?

– Напомню, что мы несколько лет подряд были партнерами фестиваля «Дикая Мята». Туле в этом плане повезло: соперничать со ставшим уже культовым рок-фестивалем «Нашествие» - это здорово! Работать на «Дикой Мяте» было сложно, но очень интересно. Запомнился проект с онлайн-кинотеатрами, который мы делали в прошлом году в тульской «Искре» и других городах ЦФО. И в этом году мы постараемся удивить и обрадовать туляков большими массовыми событиями, но пока не буду раскрывать карты – сейчас все находится на завершающей стадии переговоров.

Общение было интересным и содержательным.

Трудности рождают возможности

– Как Tele2 действует в области кибербезопасности?

- Телефонное мошенничество стало, к сожалению, нашей реальностью. Речь идет про большой рынок, который быстро развивается. Но у нас есть два ключевых инструмента, которые позволяют нам быть впереди. Во-первых, направление big data (большие данные), которое дает возможность блокировать массовые рассылки и звонки: мы все это видим и стараемся быстро реагировать. Во-вторых, мы ежедневно анализируем работу сети, и точечно выявляем активность подозрительных пользователей и призываем их к ответственности. В этом сегменте у нас работает целое подразделение.

Любые трудности всегда рождают новые возможности. Например, раньше у нас была всем понятная стратегия дискаунтера, и мы завоевали в регионах значительную долю рынка – в т. ч. в Тульской области. Но в технологическом плане нам было куда расти. Прошло пять лет, и сейчас наша компания воспринимается как трендсеттер рынка. Два года подряд мы запускаем интересные новые продукты, рынок следуют за нами. Мы переформатировали отрасль и изменили отношение к себе. Мы меняем рынок, стремимся стать лидером телекоммуникаций.

Другие правила Tele2 нам нравятся! Всегда приятно, вкусно и содержательно!

У нас это получается: уже несколько лет подряд Tele2 - самый быстрорастущий оператор в мире*. Это стимулирует нас каждый день ставить новые задачи и выполнять их.

- Большое спасибо за общение, успехов и реализации всех амбициозных планов!

P.S. С Денисом Маликовым мы встречаемся не впервые. Хочется отметить атмосферу таких бесед – теплую, дружескую и конструктивную. Я уверен, что коллеги со мной согласятся. Другие правила Tele2 нам нравятся! Всегда приятно, вкусно и содержательно!

*По данным банка данных Analysys Mason (https://tula.tele2.ru/about/news-list/2020/01/23/tele2-samyj-bystrorastushchij-operator-v-mire )