Задача врача — установить точный диагноз, провести грамотный курс санаторно-курортного лечения

Павлика Николай Викторович

Работает Павлика Николай Викторович в «Краинке» уже более четырех десятилетий - с 1 августа 1979 года. Пришел он сюда молодым специалистом после окончания Черновицкого мединститута. Вскоре, в 1986 году, уже возглавил лечебно-диагностическое отделение, 17 лет проработал в качестве врача диетолога.

Сегодня Николай Павлика фактически выполняет обязанности начальника медицинской части, но не как администратор, а как активно практикующий врач, постоянно общающийся с пациентами курорта во время приема и наблюдения отдыхающих, консультирования по вопросам диагностики и лечения, выполняет организационную и методическую работу заведующего отделением, участвует в решении сложных клинических вопросов на врачебных консилиумах.

А вопросы такие возникают постоянно, особенно в последние годы. Бывает так, что пациенты прибывают в «Краинку» без санаторно-курортных карт, без заключений и рекомендаций лечащего врача и результатов актуальных анализов. Бывает и по месту жительства пациентов медработники в лечебно-профилактических учреждениях не всегда ответственно подходят к составлению сопроводительных документов на приезжающих в санаторий пациентов. В результате оказывается, что пациентам - либо не показан санаторий данного профиля, либо лечение с учетом состояния здоровья не соответствуют сезону, либо имеется ряд противопоказаний к приему лечебных процедур, предоставляемых в санатории.

Бывает так, что человек, приезжает в «Краинку», словно «белый лист», без клинической картины течения заболевания. Приходится уже здесь, перед началом лечения, проводить диагностику и назначать ряд обследований — благо, что возможности для проведения диагностических и лабораторных исследований на курорте есть.

И именно на плечи врача Павлики Николая Викторовича ложится ответственность за правильный подбор лечения, за принятие решения о назначения или, наоборот, запрете ряда лечебных процедур. Мимо него никто из пациентов не пройдет незамеченным - он настоящий врач, что называется, до мозга костей, отличный клиницист, любящий свое дело, внимательно относящийся к каждому пациенту. Всегда тщательно и всесторонне изучает всю сопровождающую документацию, очень скрупулезно проводит осмотр пациентов.

Николай Павлика является членом врачебной комиссии санатория и членом медицинского совета по диетическому питанию.

За годы работы он имеет заслуженные награды, среди которых почетные грамоты Тульской областной Думы за вклад в развитие регионального здравоохранения, Тульской Федерации профсоюзов за многолетний труд в санаторно-курортной отрасли, Санатория (курорт) «Краинка» за добросовестное исполнение профессиональных обязанностей.

Кроме того, как отмечают коллеги по работе, Николай Викторович - приятный собеседник, всесторонне развит, настоящий кладезь знаний, всегда поможет мудрым советом и поддержит делом, интеллигентно скромен и тактичен, требователен и справедлив, хороший наставник, с которым приятно работать и надежно дружить.