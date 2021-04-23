Всегда быть рядом с пациентом

Светлана Николаевна Морозова

Светлана Морозова — кандидат медицинских наук, врач высшей квалификационной категории. Награждена почетной грамотой Минздрава РФ. Специализируется на лечении алкогольной и наркотической зависимости. Лауреат конкурса «Любимый доктор-2018».

- Светлана Николаевна, откуда взялось желание стать врачом?

- Я родилась и воспитывалась в те времена, когда профессии врача и учителя были уважаемыми, ценились. И с раннего детства знала, что поступить в медицинский институт могут люди только с огромным трудолюбием и желанием помогать другим. Эти качества я воспитывала в себе годами.

В семье до меня врачей не было, мама - учитель, папа — инженер. Поэтому родители много раз спрашивали, уверена ли я в своем желании?

- Наверное, в школе любимыми предметами были биология или химия?

- Вовсе нет. Я хорошо училась в школе, закончила ее с медалью, но вот как такового любимого предмета не было. Увлекалась гуманитарными дисциплинами, поэтому поступать собиралась не только в медицинский институт, но и рассматривала другие варианты, вплоть до филологического факультета.

Но медицина в конечном итоге победила. И сейчас, оглядываясь в прошлое, я ничуть об этом не жалею. По прошествии лет я отчетливо понимаю, что в жизни мне помогает многое из того, что мне дали именно гуманитарные предметы, а не точные науки.

- А почему специализацией выбрали именно наркологию?

- Раньше распределение специальностей происходило не так, как сейчас. Я заканчивала Курский государственный медицинский университет по специальности «лечебное дело», поэтому могла выбирать терапию, хирургию, акушерство, гинекологию... И дальше, в принципе, во всем «виноват» простой случай - я приехала в Тулу и поинтересовалась, какие специалисты сейчас востребованы. Среди предложенных была озвучена наркология. Согласилась сразу. Дело в том, что эта специальность находится на стыке нескольких дисциплин. Здесь необходимо очень хорошо знать высшую нервную деятельность, понимать ферментативные процессы в организме, а также механизмы, которые их запускают.

- Насколько запущенные встречались случаи? Благодарят ли вас вообще пациенты?

- Дело в том, что наркология в большей степени занимается синдромом зависимости, а это хроническая патология. Здесь существует единственный вариант действий для врача- адаптировать пациента жить дальше вместе с этим синдромом, контролировать его. Это та болезнь, которая постоянно будет с человеком, а возникнут ли обострения или нет, - зависит от помощи со стороны как медицинских работников, так и родственников зависимого. По сути врач, пациент и его родственники работают в одной команде, плечом к плечу. А благодарность... ее я часто вижу в глазах тех людей, которым помогаю. Это главное!

- И как семья относится к работе с таким контингентом?

- Для моей семьи то, что я делаю, кажется весьма интересным. Они меня полностью поддерживают.

- А фактор коллектива в диспансере играет роль?

- Конечно! Я работаю в наркодиспансере всю свою профессиональную жизнь. Наверное, это говорит о том, что мне нравится находиться в окружении моих коллег. Мне кажется, коллектив стал моей второй семьей. Тем более, что здесь собрались очень интересные люди, с разными взглядами на жизнь и подходами к лечению. Мы часто жарко спорим, доказываем свое мнение — это нормально. Так что, кратко резюмируя: я с удовольствием хожу на работу.

- Почему вы столько лет отдали государственному учреждению, а не частной медицине?

- Дело в том, что именно государственная больница дает больше возможностей для врача. Самое главное в лечении наркологических заболеваний — это системный подход, а он может реализоваться исключительно в госклиниках, где достигается качественный результат. Есть возможность наблюдать пациента на всех этапах — от обращения с невозможностью избавления от зависимости до реабилитационных мероприятий, его ресоциализации. Такой подход позволяет врачу профессионально развиваться, апробировать новые методики лечения, применять необходимые современные и эффективные препараты.

- Пусть работа — второй дом, но ведь важен отдых вне его стен...

- Действительно, необходимо постоянно переключаться. И отдых тут очень важен. Мы с семьей любим экскурсии выходного дня по региону или чуть дальше. Именно познавательные, чтобы подпитывать себя новой информацией, новыми эмоциями.