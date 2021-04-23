Погружаясь в глубины психики, лечить пациентов

Елена Сергеевна Кузнецова Фото: Игорь КОПЫТОВ

Лекари души — так когда-то в России называли врачей-психиатров. Наука это не такая уж и молодая — история психиатрии ведется с начала 19 века, но с тех пор в плане подходов к пациентам и методам лечения различных расстройств произошли колоссальные изменения. Безусловно, чтобы быть психиатром, нужно иметь особый склад ума и характера, и этим качествам, наверное, невозможно научиться. Это должно быть с рождения.

- Как я пришла в психиатрию? - улыбается Елена Кузнецова. - Да прямо из детства — так сказать, по стопам предков. Дело в том, что у меня бабушка, ветеран войны, была врачом, дядя тоже. Что любопытно, родители как раз никакого отношения к медицине не имели, но никогда не мешали мне двигаться навстречу осуществлению моей мечты. Несмотря на то, что я еще до школы решила, кем стану, во время учебы мне больше всего нравилась математика. Я считаю, что этот предмет все так или иначе нужен в жизни, и врачу тоже.

По окончанию школы с золотой медалью Елена Сергеевна поступила в Медицинский институт при Тульском госуниверситете, из стен которого тоже вышла с красным дипломом.

- Еще в школьные годы меня интересовало все, что связано с человеческой психикой, ее деятельностью - мир психического здоровья. Поэтому, если на старших курсах, когда выбирается специализация, многие хотят быть и хирургами, и реаниматологами, и дерматовенерологами, у меня не было сомнений, что в интернатуру я пойду именно в психиатрию, - говорит Елена Кузнецова. - Дело в том, что психиатрия включает понемногу из всех дисциплин, потому что наши пациенты, как правило, болеют и другими сопутствующими заболеваниями. Так что психиатру требуется знать и все остальное, чтобы оценить состояние больного. Ибо очень часто соматические болезни являются причиной его психического нездоровья.

В Тульскую областную клиническую психиатрическую больницу № 1 им. Н.П. Каменева молодой врач пришла в 2009 году. С тех пор месту работы не изменяет.

- Никогда не возникало желания ни профессию сменить, ни уйти отсюда. Да, наши пациенты частенько производят пугающее впечатление, особенно на молодых докторов — агрессивные и социально опасные. Но когда вникаешь в структуру их заболевания, страх проходит. Понимаешь, что это тоже человек, и его просто надо лечить, - подчеркивает Елена Сергеевна. - Ежедневно только ко мне обращаются десятки человек. Кто-то приходит сам, потому что его уговаривают обратиться в клинику родственники, замечающие странности в поведении. Встречаются и далеко запущенные случаи — такие обычно сами уже к нам по доброй воле не обращаются — тут порой подключается и полиция.

Много случаев психических заболеваний, отягощенных сопутствующими — алкоголизмом, наркоманией. Как минимум пятая часть пациентов. Тут дело в том, что наши больные часто тревогу снимают алкоголем, вот и погружаются в другую зависимость. А бывает и так, что пациент наблюдался у нарколога, получал различные травмы головы, и оказывается у нас уже в тяжелом состоянии, когда диагноз один - слабоумие.

Если же обратиться на самых ранних этапах, всегда можно подобрать такую терапию, чтобы психоз больше не повторился, и будет жить дальше обычной жизнью. Другой вопрос, что будет нужна медикаментозная постоянная поддержка.

Кстати, по статистике, пациентов-мужчин незначительно больше женщин. И что касается тяжелых заболеваний типа шизофрении мужчины тоже лидируют. Впрочем, психиатрия — не единственная страсть Кузнецовой. Сейчас она получает второе высшее образование, экономическое:

- Какая связь между экономикой и психиатрией? В те времена, когда я заканчивала школу, все учились на юристов и экономистов. И были мыслишки про экономику, но тогда желание пойти по стопам бабушки все-таки пересилила. А когда вот теперь появилась возможность, решила: почему бы и не реализовать свои давние желания, получить дополнительно образование, которое хочется? Тем более, что профессию я менять не собираюсь ни в коем случае. Это просто расширение сферы знаний.

А еще Елена Сергеевна — заботливая мама. Почти все свободное после работы время уделяет 6-летнему сынишке, готовит его к школе, учит писать, читает с ним книжки. И кажется совсем неудивительным, что тот твердо решил пойти по стопам мамы.

- Уже с ранних лет тяготеет к медицине. Как ни уговариваю, никем другим быть не хочет, - улыбается она. - Хочу, говорит, быть, как мама, доктором.