Дарить людям зрение

Василий Григорьевич Люткевич

Туляк Василий Люткевич – врач в шестом поколении. Еще в XVIII веке Люткевичи лечили людей. А потом в отдельную дисциплину выделилась офтальмология, и уже дед Василия Григорьевича Александр Люткевич, стал основателем Государственной медицинской академии имени Бурденко. Именно он более столетия назад лет назад возглавил кафедру офтальмологии в медицинском университете Дерпта (ныне город Тарту). За прошедшие годы кафедра развилась в самостоятельный университет, и теперь это один из старейших вузов России.

Как признается Василий Люткевич, вопрос о выборе профессии перед ним не стоял вообще никогда. Кроме знаменитого деда, и отец его заведовал отделением офтальмологии в Ставрополе:

- Я всегда знал, что буду врачом, причем врачом-офтальмологом. В 80-х несколько лет проработал в поликлиническом отделении тульской горбольницы № 1. По окончании ординатуры и аспирантуры был аведующим глазным отделением в больнице скорой медицинской помощи.

Одной из важнейших вех в жизни Василия Григорьевича стала защита кандидатской диссертации по теме «Эндоназальная дакриоцисториностомия с помощью электрофрезы» и создание самого уникального прибора.

– Сама диссертация описывает принцип работы моей электрофрезы. Прибор уникален тем, что он с наименьшей опасностью для пациента освобождает через носовой проход так называемые слезные мешочки. При работе с фрезой офтальмолог осваивает еще и специальность лора. Фрезу я подарил несколько лет музею Воронежского университета, поскольку на смену ей уже пришли другие технологии…

Василий Люткевич работает в клинике микрохирургии глаза с момента ее основания. Сегодня он врач-офтальмохирург по лазерной коррекции зрения, это ежедневный любимый труд, приносящий радость тысячам пациентов Василия Люткевича, которые после лечения обретают идеальное зрение. На его счету более 50 тысяч проведенных операций. И сейчас в его руках — новый технологический прорыв, недавно закупленный клиникой «ВЗГЛЯД®» один из современнейших медицинских комплексов - лазер для рефрактивной офтальмологической хирургии NAVEX Quest M2 и универсальная эксимерлазерная система EC-5000CXIII Nidek. Это позволяет проводить на базе клиники еще более сложные хирургические операции на роговице c безопасными и надежными характеристиками.

- Постоянное переобучение в нашей работе неизбежно, - подчеркивает Василий Григорьевич. - Усовершенствования вплетаются в нашу жизнь настолько плавно, что происходит это незаметно, но с каждым днем технический прогресс позволяет нам успешно излечивать все более и более сложные случаи.

По стопам Люткевича пошли и его родственники - Дочь и племянник. Врач-офтальмолог Алексей Люткевич в штате клиники микрохирургии глаза «ВЗГЛЯД®», а Евгения Люткевич — в Москве.

Но не работой единой проходит жизнь Василия Григорьевича. Как и как и его предок, занимается не только хирургией, но и преподаванием - он заведует курсом офтальмологии в ТулГУ. А в свободное время любит путешествовать — объехал на своей машине пол-России, но больше всего понравилось на Кавказе.