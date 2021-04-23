Неуспокоенность — залог карьерного успеха

Михаил Геворкович Арзуманян

Безусловно, в последние годы иметь красивую улыбку хочет практически каждый, особенно публичные люди и представители бизнеса. А достижения передовой стоматологии помогают в создании той самой улыбки, которая принесет успех пациенту.

Уникальность работы доктора Арзуманяна заключается в том, что он специализируется в области функциональной нейромышечной стоматологии и осуществляет комплексный подход не только к состоянию полости рта, но и к организму пациента в целом, а главное предлагает инновационный метод создания здоровой и молодой улыбки.

- Нейромышечная стоматология - новое для нашей страны направление, которое улучшает качество жизни и помогает пациенту обрести ощущение собственного достоинства, подчеркивает Михаил Геворкович. - Не секрет, больше 80% людей имеют нарушения прикуса, что приводит к неправильному положению нижней челюсти, вызывая спазм жевательной мускулатуры, смещение шейных позвонков, головные боли, и прочие неприятные симптомы. Из-за этого у человека возникает дискомфорт при общении и неуверенность в себе. Кстати, даже нарушение осанки может быть вызвано неправильным прикусом, так как, чтобы свободно дышать человек вытягивает шею и голову вперед и начинает горбиться, что также не на пользу его внешнего вида. А одним из главных признаков успешного человека, безусловно, является его уверенная осанка.

В «SmileSpa» Михаил Арзуманян совмещает две функции – руководит сетью клиник и работает врачом-стоматологом. Как на все хватает сил? Тем более, что первая клиника была открыта еще восемь лет назад.

- Совмещать, безусловно, непросто, - признает он. - Еще сложнее найти баланс между работой и личным. Со временем я пришел к оптимальному для себя графику - воскресенье всегда освобождаю от работы и провожу с семьей. Пять дней я работаю, шестой день, в субботу, учусь в Москве в Российской академии народного хозяйства на государственном и муниципальном управлении. Мне необходимо это образование, чтобы лучше понимать и выстраивать отношения с коллегами, подчиненными и представителями власти.

Постоянный поиск новых знаний — отличительная черта Михаила Арзуманяна. Он - выпускник медицинского факультета Российского Университета Дружбы Народов (РУДН), а также Бостонского Института Эстетической Стоматологии. Клиническую ординатуру заканчивал в Московском Государственном медико-стоматологическом университете имени А.И. Евдокимова (МГМСУ), проходил обучение в США в институте LVI в Лас-Вегасе.

- Я уверен, что главным качеством для достижения успеха является неуспокоенность. Это драйв внутри тебя, желание постоянных трансформаций. У меня они происходят, когда я ставлю перед собой цель, и для меня главное удовольствие заключается не в самом факте достижения этой цели, а на пути к ней, - подчеркивает он. - Это самый лучший период, когда ты задействуешь все свои внутренние ресурсы и ощущаешь, как меняешься сам и мир вокруг. Хочу, чтобы во мне всегда жила эта неуспокоенность, а трансформации повторялись снова и снова.

Но не только одной работой живет уникальный специалист-стоматолог. В свободное от время Михаил Геворкович предпочитает интеллектуальный и активный отдых - увлекается конным спортом, шахматами. А утро, по его собственному признанию, начинает с тренажерного зала.