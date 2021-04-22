Когда работа — хобби и мечта всей жизни

Вера Николаевна Комарова.

Вера Комарова мечтала быть врачом и косметологом с самого детства. По ее собственному признанию, поскольку все родственники работали в сфере здравоохранения, до школы она любила играть в больницу – прооперировала всех кукол, ставила им градусники, прописывала лекарства:

- Мама была медсестрой, настоящим фанатом медицины. И ее любовь перешла к нам - троим ее детям. Брат, сестра и я сама — все мы получили медицинское образование. И дети их все — тоже стали врачами. Моя дочь, правда, экономист, но работает вместе со мной в клинике, так что, получается, недалеко ушла от семейной традиции.

Впрочем, дорога к мечте для Веры Николаевны оказалась тернистой - в мединститут она поступила со второго раза. Поэтому пришлось поработать и санитаркой, и в регистратуре поликлиники. Окончила она Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова по специальности «Лечебное дело», однако, косметология ее заинтересовала гораздо раньше, лет в четырнадцать:

- Когда начали появляться возрастные прыщики, я увлеклась лекарственными травами, собирала их сама, варила собственные лосьоны, всевозможные средства для лица, ручное мыло, делала крема. Поэтому во время учебы в институте состояла в кружке кожных болезней. До сих пор хорошо помню свое первое посещение Института красоты на Арбате в рамках экскурсии от кружка – мне тогда показалось, что все доктора – настоящие богини! Так там меня все впечатлило.

После вуза Вера Николаевна пришла работать в Тульский областной клинический кожно-венерологический диспансер, в отделение врачебной косметики и пластической хирургии. Там она сначала проходила интернатуру по кожным болезням, уже через год стала заведующей кожным отделением, замом главврача по методической работе. Но идею стать настоящим косметологом не оставляла. Приблизительно в тот момент в Туле, в районе Трех штыков, открылась первая в городе косметологическая клиника. Комарова попыталась в нее устроиться, но, по ее же признанию, получила отказ.

Время работало на целеустремленную женщину. Прошло несколько лет, и теперь уже известного специалиста, напротив, пригласили возглавить ту самую клинику.

- Моей дочке на тот момент было пять лет, мы только вернулись с отдыха, - рассказывает Вера Николаевна. - На дворе было восьмое марта — как сейчас помню — и тут звонок: меня приглашают стать там главврачом. Не раздумывая, согласилась — ведь это была моя мечта... Потом, правда, выяснилось, что вместе с новой должностью мне достался целый «букет» проблем — в клинике прошла проверка, руководство было уволено, в бухгалтерии царил беспорядок. На дворе — девяностые с вечным дефицитом всего, что только можно представить, включая деньги. Деньги пациентов. Но ничего, все преодолели, выжили. А тут и ситуация в стране вроде бы начала налаживаться. Начала в целом развиваться косметология.

Комарова к тому времени освоила мезотерапию, ботулинотерапию, контурную пластику и осознала, что работать в старой клинике ей уже «тесно»:

- Я хотела это все делать сама, поэтому и создала свою собственную клинику. Даже сейчас в первую очередь я работаю врачом, а во вторую очередь – директором. Потому что я занимаюсь тем, что я люблю, и хочу этим заниматься. Когда бизнес — это хобби, во главу угла ставишь не деньги. Я делаю много серьезных процедур своими руками, и это приносит мне большое удовлетворение.

«Клиника красоты и здоровья В.Н. Комаровой» впервые в Тульской области начала использовать нитевые методы омоложения, разработанные ведущими мировыми специалистами в области эстетической медицины. Но и собственные методики тоже не отстают — некоторое время назад Вера Николаевна создала собственную линейку косметических средств:

- Меня спрашивают, зачем мне это? Дело-то это достаточно дорогостоящее. Тем более, что сами средства эти рассчитаны на средний достаток. Они достаточно универсальны, чтобы любой человек мог иметь возможность за разумную цену воспользоваться качественной и эффективной косметикой. Да просто это тоже идет из моего детства, точнее подросткового возраста. Это тоже была мечта, и я ее осуществила.

Претворять мечты в жизнь помогает Комаровой не только собственное природное упорство, дружный рабочий коллектив, но и близкие люди:

- Мне очень повезло, у меня очень хорошая семья. С мужем — тоже врачом — мы вместе уже 40 лет. Муж — мой настоящий тыл, потому как я много времени провожу на работе. У меня великолепная дочка, которая работает вместе со мной, помогая в решении многих вопросов. Без них бы я столького не добилась.

А черпать силы для новых свершений помогает сама природа. Я не только люблю путешествовать, но и живу за городом, в сельской местности. А там всегда такая красота! Стоит выйти только из машины, и понимаешь, что вокруг уже совсем другая атмосфера, нежели в городе. Прогулки по лесу, да по грибы — вот, что дарит мне неиссякаемую энергию.