Прокуратура проверяет обстоятельства отравления газом женщины и грудного ребенка в Тульской области Фото: Алексей ФОКИН

По предварительной информации, 22 апреля в квартире по улице Спортивной города Богородицка были найдены мертвыми 21-летняя женщина и несовершеннолетний ребенок. Предварительная версия: отравление угарным газом.

По данному факту проводится прокурорская проверка. Выясняются все обстоятельства случившегося. Также будет дана оценка деятельности газовой службы и управляющей компании при осуществлении обслуживания газового оборудования.

Ранее СК РФ по Тульской области возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ - оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц.

Напомним, что подобные трагедии в последнее время случаются с пугающей регулярностью. В апреле в пос. Тайдаково Ясногорского района в одном из частных домов отравилась угарным газом семья из пяти человек, а чуть ранее, в марте в Болохово – умерли три человека.