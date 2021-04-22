Коронавирус в Тульской области, последние данные на 22 апреля: 59 случаев заболевания Фото: Алексей ФОКИН

В последние дни показатель заболеваемости стремительно снижается. Вместе с тем снижается и число успешно поборовших коронавирусную инфекцию.

Общее число выздоровевших в Тульской области за все время с начала пандемии – 35639 человек. Всего же с марта прошлого года в регионе зарегистрировано 38024 случаев заболевания.

За прошедшие сутки подтвержден летальный исход 11 пациентов. Таким образом, данный показатель сохраняется на достаточно высоком уровне. Общее число умерших от COVID-19 за все время наблюдения – 1769 человек.