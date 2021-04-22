В Тульской области накрыта одна из трех крупных нарколабораторий российского масштаба Фото: материалы пресс-служб

Предварительно установлено, что злоумышленники организовали изготовление наркотического средства мефедрона в трех лабораториях, располагавшихся в частных домовладениях в Заокском районе Тульской области, а также в Мособласти. Наркотики производились с целью последующего сбыта через тайники-закладки с использованием специально созданных интернет-магазинов в теневом сегменте Интернета.

В операции по задержанию подозреваемых на территории Тульской области и пяти городских округов Московской области одновременно участвовали свыше 100 оперативников и бойцов СОБРа. В ходе восьми обысков изъято более 110 килограммов наркотических средств и более 1,7 тысяч литров химических реактивов. Среди документов - поддельные удостоверения сотрудника СК России и помощника депутата Государственной думы.

По имеющимся данным, в ликвидированных лабораториях в месяц производилось свыше 450 килограммов синтетических наркотиков.

На вырученные деньги преступники покупали дорогую недвижимость, машины и предметов роскоши. Так, у задержанных обнаружены и изъяты шесть автомобилей, общая стоимость которых превышает 30 миллионов рублей.

В отношении подозреваемых следственными органами возбуждены уголовные дела по ч. 3 ст. 30 и ч. 5 ст. 228.1 УК РФ. Проводятся дальнейшие оперативно-розыскные мероприятия.