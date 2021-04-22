Идеальная стоматология - какая она?

И чтобы соответствовать высоким требованиям современного пациента, стоматологическая клиника должна быть обеспечена полным арсеналом новшеств и не только...

Что такое идеальная стоматология, расскажет нам основатель стоматологической клиники Smile Spa Михаил Арзуманян:

- Начнем с того, что любая стоматологическая клиника высокого уровня - это прежде всего высококвалифицированный персонал, с опытом и знаниями. Далее – современная стоматологическая техника, позволяющая в полном объеме оказывать все виды стоматологической помощи, превосходящие даже самые смелые ожидания. Новейшее оборудование – это целые системы, которые способны делать невозможное в рамках общепринятых норм. Но, повторюсь, чтобы работать на таком оборудовании, нужны соответствующие подготовка и знания.

Следующий важный аспект качественной успешной работы – это выбор стоматологических материалов. В настоящее время производители могут предложить огромное количество высокотехнологичных материалов. Наша задача – выбрать для наших пациентов лучшие и обеспечить работе максимальное качество.

Идеальная стоматология - какая она?

Следующий важный момент: клиника должна иметь возможность лечить и детей, и взрослых сразу в одном месте. Как справиться с болью и страхами, как уговорить ребенка, как провести максимально щадящее лечение? Ответ уже найден методика, позволяющая проводить санацию даже детям с ДЦП - седативная технология. Это не привычная анестезия с онемением и неприятными ощущениями, а совсем другой подход к комфорту пациентов -лечение во сне.

В идеальной клинике все должно быть на высоте: уровень оказываемой консультации, лечения, хирургии, протезирования. В каждом случае должна проводится совместная консультация специалистов с составлением полного плана лечения. В Клинике все кабинеты должны быть автономными, обязательно наличие диагностического кабинета рентгенологического и радиофизиографического исследования.

Итак, идеальная стоматологическая клиника - это стоматологический центр полного цикла, в котором житель любого возраста с любой стоматологической проблемой (от гигиены полости рта до сложных челюстно-лицевых операций) может получить высококвалифицированную помощь и стать здоровым. И такая Клиника скоро откроется в Тульском регионе!

Идеальная стоматология - какая она?

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