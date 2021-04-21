Источник здоровья

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И такие варианты, конечно же, можно найти в санатории. Это прекрасная возможность пройти полное оздоровление посредством многочисленных процедур, а также климатотерапии. Достижение оздоровления с помощью бальнеологического лечения и природных факторов возможно благодаря ряду высокоэффективных программ.

Эти методики позволяют действительно результативно воздействовать на организм с учетом комплексного подхода, что улучшает состояние здоровья пациента, снижает риски возникновения острых форм заболевания в течение продолжительного времени, а также уменьшает болевые синдромы, служит профилактикой возникновения тех или иных заболеваний и, как следствие, улучшает качество жизни человека.

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Перед началом программы проводятся обязательная консультация с врачом санатория и составление индивидуальной программы. Ежедневная утренняя гимнастика позволит выработать правильные здоровые привычки и зарядить организм позитивной энергией. Важное значение имеет использование минеральной питьевой воды.

Она улучшает микроциркуляцию крови, влияет на кислотность и секрецию желудочного сока и желчи, снимает спазмы, обладает противовоспалительным действием, обеспечивает нормализацию секреторной функции желудка и кишечника.

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Также особое внимание уделяется правильному и сбалансированному диетическому питанию с использованием специальных методов щадящего приготовления и обработки еды.

В программу включены массаж и занятия лечебной физкультурой, которые дополняют и усиливают эффект лечебных процедур. Прогулки в сосновом бору и принятие сбалансированного комплекса процедур, направленных на борьбу со стрессом и накопленной усталостью, помогут быстро вернуть радость жизни, работоспособность, уверенность в себе.

В программу также включены занятия скандинавской ходьбой, ведь для укрепления, повышения иммунитета нужно не просто гулять, а идти быстро, чтобы дать организму определенную нагрузку. Это также добавит вам стройности.

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Движение – жизнь.

Квалифицированный тренер по лечебной физкультуре предложит комплекс упражнений, которые помогут справиться с болезнью. В период ремиссии или при восстановлении после операции комплекс упражнений поможет улучшить двигательную активность.

Ну и, конечно же, водные процедуры - бассейн, что может быть еще лучшим способом релаксации. Источник жизни и здоровья – вода.

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Известно, что любое заболевание легче предупредить, чем вылечить. Поэтому лечение и восстановление в санатории лучше начать тогда, когда эти проблемы вас пока не сильно волнуют!

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