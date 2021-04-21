Интимная молодость - это реальность!

О том, как сохранить интимное здоровье и решить проблемы, о которых не принято говорить, рассказывает врач-дерматокосметолог Вера Николаевна Комарова.

Почему это важно

По статистике, практически каждая женщина в какой-то жизненный период испытывала проблемы, связанные с потерей тонуса интимных мышц. И у мужчин также возникают различные проблемы, связанные с дисфункцией тазового дна.

Если мы говорим о прекрасной половине, то одна из наиболее значимых социальных проблем - пролапс органов малого таза: опущение матки и стенок влагалища, проявляющее себя эстетической неудовлетворенностью и деуретическими симптомами (недержание мочи). Кроме того, возникает дискомфорт в сексуальной сфере (во время полового акта наблюдаются сухость, жжение, синдром широкого влагалища, вагинальные звуки, рецидивирующие кольпиты и вульвиты, циститы).

Также женщины испытывают эстетическую неудовлетворенность интимными зонами вслед за возрастными изменениями или по причине асимметрии половых органов. Все это неизбежно приводит к неудовлетворенности обоих партнеров качеством сексуальной жизни, нарушению гармонии в паре.

Ну а сильная половина страдает от стресса и различных инфекций, на которые мужчины порой совсем не обращают внимание. А это, в свою очередь влечет за собой целую цепочку более опасных заболеваний: аденома, простатит, рак предстательной железы.

Интимная молодость - это реальность!

Как обнаружить

Прячась за ширмой стеснения, многие люди просто теряют драгоценное время, когда все неприятности можно устранить комфортно и без лишних усилий. Чтобы сохранить здоровье и не попасть к хирургу в случае запущенной формы, нужно вовремя заметить изменения.

Например:

• неконтролируемое небольшое мочеиспускание при кашле, физической нагрузке или подъеме тяжестей;

• зуд, жжение или боль во время полового акта;

• частые тянущие боли внизу живота;

• чувство инородного тела во влагалище;

• частые и плохо поддающиеся лечению кольпиты;

• нарушение эрекции. Что может помочь

Cейчас существуют передовые медицинские техники для восстановления интимной зоны, и про оперативное вмешательство можно забыть. Реабилитация и профилактика этих деликатных проблем способна привести в норму эстетическое и физическое их состояние. Уникальная технология BTL EMSELLA воздействует интенсивным сфокусированным электромагнитным полем на всю область тазового дна, тренируя мышцы и стимулируя нервно-мышечную проводимость. Интенсивность стимуляции не идет ни в какое сравнение с самостоятельной тренировкой по принципу Кегеля. Для примера, получасовой сеанс на BTL EmSella по результативности равноценен 8 тысячам упражнений Кегеля. Поэтому нет ничего удивительного в том, что данная технология уже завоевала сердца многих людей по всему миру.

В чем суть технологии

Процедура подразумевает проникновение сфокусированной электромагнитной энергии в ткани тазового дна. Во время каждой процедуры на аппарате BTL EMSELLA у пациента происходят тысячи супрамаксимальных сокращений мышц тазового дна. Это заново обучает ослабшие мышцы и нервные окончания в области таза. Такое воздействие устраняет все неудобства. К тому же, процедура полезна не только в качестве излечения, но и профилактики на будущее. Также BTL EMSELLA стимулирует мышцы тазового дна и увеличивает локальное кровообращение.

Методика официально сертифицирована в США, Европе и России. Согласно научным исследованиям, проведенным в США, 95 % опрошенных пациентов отметили значительное улучшение качества своей жизни.

Кому необходима EMSELLA?

Процедуры назначаются врачом для лечения актуальных проблем и профилактики их возникновения.

Женщинам аппарат для укрепления мышц тазового дна помогает решить такие деликатные вопросы, как:

- недержание мочи;

- расширение и опущение стенок влагалища;

- восстановление после урологических операций;

- вагинопластики;

- ослабление мышц после родов.

Мужчинам кресло Emsella поможет вылечить:

- синдром хронической тазовой боли, простатит;

- ослабление половой функции;

- недержание мочи;

- нарушение мочеиспускания после операций.

Как проходит сеанс

BTL Emsella - неинвазивная технология, поэтому лечение проходит в комфортной и непринужденной обстановке. Вы просто сидите в кресле аппарата, при этом, не нужно раздеваться. Можно пить кофе, читать новости или книгу. Сеанс терапии длится 28 минут, за которые можно полностью расслабиться. Ощущения похожи на перекатывание камешков под ягодицами с легкой вибрацией и сокращениями мышц. Процедуру нужно повторять 2-3 раза в неделю при минимальном курсе в 6-10 процедур. После нее не требуется специальное восстановление или реабилитации. Перед использованием технологии обязательна консультация с врачом.

Во время каждой процедуры на аппарате BTL EMSELLA у пациента происходят 11 тысяч супрамаксимальных сокращений мышц тазового дна, что является важным для переобучения нервно-мышечного аппарата у пациентов. Результат можно заметить уже после первой процедуры, и он нарастает в течение еще нескольких недель после завершения курса, который можно будет повторить через 6–12 месяцев.