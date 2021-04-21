Радость движения и жизни

Начнем с вен

Тромбы - это одно из самых распространенных и опасных заболеваний современного человека. Век гиподинамии и малоподвижного образа жизни, плохая экология, а теперь и пандемия напрямую влияют на состояние проходимости сосудов нижних конечностей.

Радость движения и жизни

Врач-флеболог, сосудистый хирург, к. м. н. «Тульского флебологического центра» Зорий Викторович Казьмин:

– В венах нижних конечностей образуются кровяные сгустки, которые несут риск отрыва с миграцией в сердце и легочные артерии. Может развиться тромбоэмболия легочной артерии – осложнение, крайне опасное для жизни.

Боль в нижних конечностях – достаточно распространенный симптом, который может указывать на имеющееся заболевание сосудов. Болезненность вен появляется обычно в совокупности со следующими признаками сосудистых заболеваний: отечность, образование припухлости, выступание вен над поверхностью кожи, образование синюшных пятен или сосудистых звездочек бордового оттенка, зуд в месте прохождения больных венозных сосудов.

Факторы риска: лишний вес, длительное неподвижное стояние или сидение, гормональные изменения в организме, сахарный диабет, курение, неудобная обувь и тесная одежда. Люди с заболеваниями вен нижних конечностей быстро устают, не могут долго находиться на ногах, они ощущают судороги, а также покалывание и отек конечностей. Часто болезнь приводит к образованию трофических язв, которые крайне тяжело поддаются лечению. Всем взрослым людям необходимо проверять уровень холестерина в крови, чтобы вовремя обнаружить атеросклероз и принять меры для борьбы с ним (от диеты до приема препаратов-статинов). Если ноги болят, отекают, на них появились «звездочки», нужно обратиться к флебологу.

Применение современных методов диагностики с соблюдением европейских стандартов позволяет вовремя распознать заболевание (например, проверить наличие тромбов в венах нижних конечностей) и избежать опасных осложнений.

Красота и здоровье стоп и ногтей

Радость движения и жизни

Врач-подолог «Тульского центра диагностики и лечения» Наталья Хиора:

– Более 50 % людей сталкивается с заболеванием ногтей, мозолями, натоптышами, деформациями стопы. Этот процент с каждым годом растет, а значит, ответ на вопрос, нужен ли вообще подолог, может быть только утвердительным. Этот специалист востребован не только среди людей пожилого возраста, но и среди молодого поколения.

Врач-подолог – специалист узкого профиля, который занимается лечением патологий ногтей. Для людей, страдающих сахарным диабетом, этот вопрос более чем актуален. Диагноз «диабетическая стопа» приносит очень много неприятных ощущений, и искоренить проблему сможет именно подолог.

Виды процедур:

•медицинский педикюр и консультации по уходу за ногтями и кожей стоп. Уход за проблемными стопами при синдроме диабетической стопы у мужчин и женщин пожилого возраста;

•устранение проблемы вросшего ногтя – установка корректирующей пластины, скоб;

•протезирование и коррекция искаженной формы ногтевой пластины;

•лечение мозолей, в том числе стержневых, натоптышей, трещин, гиперкератоза;

•помощь при грибковых заболеваниях;

•подбор межпальцевых корректоров, стелек, ортезов.

За счет применения современных методик, средств и материалов сеансы у подолога проходят без боли. Все манипуляции сродни обычному педикюру и маникюру, отличие лишь в том, что это медицинские манипуляции, направленные на устранение симптомов болезни и улучшение эстетики.

Ключ к физическому здоровью

Радость движения и жизни

Врач-физиотерапевт, реабилитолог, остеопат «Тульского центра диагностики и лечения» Александр Гуляев:

– Остеопатия – это перспективное направление в медицине, возникшее на стыке мануальных техник (массаж, мануальная терапия), телесно-ориентированной психотерапии, психологии и холистического (целостного) подхода к лечению пациента. Говоря словами профессора В. И Усачева, «если мануальная терапия – это арифметика, то остеопатия – это высшая математика».

Особое внимание в подготовке и практике остеопата уделяется перцепции – это особая сверхвысокая чувствительность специалиста, то самое «шестое чувство». Иными словами, остеопатия – это «лечение, прежде всего, не там, где болит, а там, откуда эта боль пришла». Зачастую это два абсолютно разных места.

Каждая процедура фактически является своего рода лечебно-диагностической, и задача специалиста – выявить проблему и пролечить первоначальный «зажим» или несколько «зажимов», а также убрать вторичные дисфункции и напряжения на всем пути от «проблемной» до «болевой» точки.

Спектр показаний к применению остеопатического лечения крайне широк: хронические и острые болевые синдромы различного происхождения и локализации; кишечные спазмы, хронические запоры, вздутие живота и метеоризмы; спаечные процессы в брюшной полости и малом тазу с клиническими проявлениями; нарушения работы печени, кишечника и других внутренних органов; остеохондрозы, артрозы, корешковые синдромы, нарушения осанки; мигрени, головные боли напряжения; проявления вегетососудистой дистонии; последствия травм и стрессовых ситуаций; возрастные эстетические изменения; психосоматические заболевания, бессонница, повышенная возбудимость или усталость.

Курс лечения составляется индивидуально в зависимости от проблемы и сочетания с другими методами лечения. Обычно это не менее 3-4-х процедур, выполняемых в среднем 1 раз в неделю. Лечебный эффект чаще всего наблюдается уже во время проведения первого сеанса. Длительность приема составляет 40-70 мин.

Внимание к коже

Радость движения и жизни

Дерматовенеролог «Тульского центра диагностики и лечения» Дмитрий Пустынский:

– Кожа – самый большой орган человеческого тела и является наглядным отражением здоровья всего организма человека. Состояние кожи во многом зависит от воздействия окружающей среды – косметика, бытовая химия, прямые солнечные лучи. Последствия регулярного стрессового состояния: появляются морщины, высыпания, обострение экзем, псориаза, акне и многих других серьезных заболеваний. Поэтому важно держать ситуацию под контролем и хотя бы раз в год проходить плановый осмотр у дерматолога, даже если, казалось бы, жалоб нет.

После солнечных ванн и соляриев кожа не только становится суше и грубее, но и возможно появление различных новообразований, и, к сожалению, не все они могут быть доброкачественными. Поэтому важно знать, какие родинки можно удалять, а за какими стоит наблюдать, и на этот вопрос ответит только врач-дерматолог.

Заболевания волосистой части головы, зуд, воспаления на коже, прыщи, угри, бородавки, а также различные новообразования – установить причину любого патологического процесса и выбрать тактику лечения может только опытный специалист после комплексного обследования.

Например, исследования с помощью цифрового дерматоскопа – это неинвазивный метод обследования цвета и микроструктуры разных слоев кожи. С его помощью точность определения ранней стадии меланомы достигла 90 %. Также обследование включает забор материала для гистологического и других исследований, в том числе определения типа аллергии, для проведения современных малоинвазивных операций с использованием лазера. Такая тактика диагностики позволяет в максимально короткие сроки установить причину недуга и приступить к лечению.

Наиболее результативным методом лечения бородавок, родинок и папиллом считается лазерное удаление. Лазер мгновенно прижигает сосуды, поэтому процедура полностью бескровна. Луч действует точно и удаляет только образование, не затрагивая окружающие ткани. Так как ткани не разрезаются, риски занесения инфекции сведены к нулю. Благодаря этому место удаления заживает быстро, рубцов при правильном уходе не остается.

Процедура безболезненна благодаря использованию местной анестезии и длится всего несколько минут.

Радость движения и жизни

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