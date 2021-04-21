«Мини Мисс и Мини Мистер Тула-2021»: победители определены

Организатором и правообладателем является модельно-продюсерское агентство GOLD MODELS. Все эти годы фестиваль является отборочным региональным туром на Всероссийский детский конкурс «Мини Мисс и Мини Мистер России».

Фестиваль призван поощрять детское творчество, развивать артистизм, чувство стиля и умение создавать собственный имидж. А главное — выбрать самых талантливых детей, достойных представлять нашу область на Всероссийском фестивале «Мини Мисс и Мистер России-2022».

«Мини Мисс и Мини Мистер Тула-2021»: победители определены

Агентством были проведены кастинги по Туле и Тульской области, на которых были отобраны 13 самых талантливых претендентов с правом участия в финале фестиваля. В течении месяца девочки и мальчики от 7 до 14 лет осваивали основы дефиле, хореографии, актерского мастерства, репетировали творческие номера, готовили костюмы к выступлениям.

Традиционно участники представляют себя в четырех выходах: «Общий танец», «Визитка», «Конкурс талантов» и «Дефиле в вечерних платьях и костюмах». Фестивальная программа открылась общим танцем детей. Девочки и мальчики в майках с символикой Тулы, тульскими флажками в руках, показали гордость за родной край.

В конкурсном эпизоде «Визитка» почти все ребята представляли себя в стихотворной форме, артистично рассказывая о своих достоинствах, любимых занятиях, своем городе, стране, о том, почему они любят Тулу и Россию. Участники особо подчеркивали, что пришли на конкурс только побеждать.

«Мини Мисс и Мини Мистер Тула-2021»: победители определены

Конкурс талантов, как всегда стал самым ярким событием во всей программе. Были здесь песни собственного сочинения под собственный аккомпанемент Барабанова Ивана , София Моторина потрясла красивейшим исполнением стихотворения Ларисы Рубальской , великолепный дуэтный номер Скворцовой Майи и Арины Королевой, проникновенное стихотворение о собаке Арины Кузьмичовой, самая юная участница зажгла зал популярной детской песней , а титул «Мини Мисс Талант» достался за прекрасный академический вокал Арине Королевой.

Самым красивым и по-настоящему волшебным стал выход на сцену юных леди и джентльменов в вечерних нарядах. Мальчики и девочки грациозно дефилировали, ослепляя изяществом и красотой нарядов. Наблюдавшие за своими детьми мамы не сдерживали слез умиления.

Оценивать таланты были приглашены президент Всероссийского детского фестиваля «Мини Мисс и Мини Мистер Россия», официальный представитель Голливудского чемпионата по исполнительским видам искусств по России г. Москва, продюсер Татьяна Праскова и Президент фестиваля «Гордость Нации» Богдан Прасков.

Организаторы подготовили для зрителей и участников насыщенную концертную программу. Весь вечер перед гостями выступала наша знаменитая землячка, победительница национального «Детского Евровидения-2016», финалистка проекта Первого канала «Голос. Дети» певица Софья Фисенко. Модели GOLD MODELS GOLD MODELS представили коллаборацию обувного бренда Шузетта и детской и подростковой одежды Аврора. Выступили победитель прошлого года «Мини Мистер Тула» Иван Рыбин, «Мисс Талант» конкурса Краса России Тула Ольга Черюканова.

«Мини Мисс и Мини Мистер Тула-2021»: победители определены

Самый волнительный момент мероприятия — церемония награждения — прошел на позитивной, радостной волне. А началась она с поздравлений и вручения подарков от партии Единая Россия. Абсолютно все участники получили титульные ленты, памятные дипломы, победители заветные короны и именные кубки.

После бурных обсуждений жюри распределило призовые титулы следующим образом:

Гран-при «Мини Мистер Тула» – 2021 Демья Гапула, 13 лет.

Гран-при «Мини Мисс Тула» – 2021 Мария Тармосина, 11 лет.

«Мини Мисс Тула» - 2021 (7-10) София Моторин, 10 лет.

«Мини Мисс Тула» - 2021 (11-12) Майя Скворцова, 12 лет.

«Мини Мисс Тула» (13-14) Арина Королева, 13 лет.

«Мини Мистер Талант» - 2021 Андрей Чадаев, 8 лет.

«Мини Мисс Талант» - 2021 Арина Королева 13 лет.

«Мини Мисс GOLD MODELS» - 2021 Варвара Явкина, 10 лет.

Победителей Гран-при наградили эксклюзивными лентами с кристаллами Сваровски, а именной кубок, заветную корону и приглашения на участие во Всероссийском конкурсе вручила лично президент и директор «Мини Мисс и Мистер России» Татьяна Праскова. «Мини Мисс Талант» Арину Королеву пригласили представлять Тулу на международный фестиваль «Гордость Нации-2022». Татьяна отметила великолепную подготовку участников и высокий уровень проведения фестиваля.

«Мини Мисс и Мини Мистер Тула-2021»: победители определены

В заключении вечера президент фестиваля «Мини Мисс и Мини Мистер Тула» Светлана Моторина поздравила детей с участием, а победителей – с завоеванными титулами, а также выразила благодарность всем партнерам за помощь в проведении и организации мероприятия.