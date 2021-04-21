Коронавирус в Тульской области, последние данные на 21 апреля: 64 случая заболевания Фото: Алексей ФОКИН

Общее число выздоровевших в Тульской области за все время с начала пандемии – 35584 человек. Всего же с марта прошлого года в регионе зарегистрировано 37965 случаев заболевания.

За прошедшие сутки подтвержден летальный исход 10 пациентов. Таким образом, данный показатель вновь стал стремиться вниз, но сохраняется на достаточно высоком уровне. Общее число умерших от COVID-19 за все время наблюдения – 1758 человек.